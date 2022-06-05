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Жена "идет в бой" с ЕС: как российский олигарх пытается вернуть состояние

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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5 июня, 12:44
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Российский миллиардер привлек жену, чтобы обжаловать санкции, введенные в ЕС
Жена Мельниченко возмущена попаданием в санкционный список ЕС
Жена Мельниченко возмущена попаданием в санкционный список ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Жена российского миллиардера Андрея Мельниченко Александра попала в подсанкционный список ЕС вместе с мужем.

Как пишет Reuters, сейчас она пытается обжаловать введенные ограничения, поскольку считает их "иррациональными".

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По словам представителя пары, Александра Мельниченко родилась в Белграде и имеет сербское и хорватское гражданство. В России она якобы не проживает, поэтому считает несправедливым решение Евросоюза в отношении себя.

Схема олигарха

После вторжения РФ в Украину Андрей Мельниченко 8 марта "подарил" своей жене право собственности на угольную компанию SUEK AO и компанию EuroChem Group AG. А уже на следующий день его фамилия попала в санкционный список ЕС.

К моменту внедрения шестого пакета санкций имуществом мужа владела Александра Мельниченко. Но экономические меры Европы усиливаются, так что теперь в перечне подсанкционных лиц оказалась и она, поскольку "пользуется богатством мужчины и получает выгоду".

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Ожидаемо, SUEK AO и EuroChem Group AG терпят убытки, поскольку из-за санкций будут заморожены активы. Компания "ЕвроХим" будет пытаться обсудить с Еврокомиссией возможность поставлять удобрения фермерам без ограничений в "критическое время продовольственного кризиса", поскольку производит 5% от всего объема удобрений в мире.

Попытка откреститься

Когда против Мельниченко ввели санкции в марте, олигарха обвинили в близости с главой Кремля Владимиром Путиным. Представитель бизнесмена сказал, что у него нет политических связей в РФ.

Андрей Мельниченко также пытается обжаловать санкции и подал апелляцию в Генеральный суд ЕС.

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Любовница Путина под санкциями

В конце мая Канада ввела очередные санкции против России. Под новые ограничения попали 22 россиян и 4 компании. Под санкциями оказались Россельхозбанк, Инвестторгбанк и управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российская венчурная компания.

Кроме этого, в перечне подсанкционных физических лиц оказалась вероятная любовница Путина Алина Кабаева, а также экс-дружина олигарха Михаила Фридмана – Ольга Айзиман и его дочери Лариса и Екатерина.

Ранее страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, предусматривающего частичный запрет российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT. В то же время под экономическими санкциями пытается выжить один из самых больших автозаводов России.

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