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Тарифы за интернет стремительно растут: сколько будем платить в 2022 году

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
24 ноября, 19:10
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Провайдеры заявляют, что повышают цены из-за роста минимальной зарплаты, цен на электроэнергию и платы за доступ к электросетям
С украинского рынка массово уходят провайдеры
С украинского рынка массово уходят провайдеры / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине провайдеры повышают цены на интернет и приравнивают их к коммуналке. Некоторые тарифы на 100 Мбит/с уже превысили 200 грн, а на 1 Гбит/с – 300 грн.

По прогнозам эспертов, уже в 2022 году тариф на 100 Мбит/с может стоить 300 грн, передает UBR.

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Почему дорожает интернет?

Член правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Арутюнян отметил, что на подорожание интернета повлияли:

  • логистика;
  • инфляция;
  • рост зарплат в индустрии.
  • повышение цен на кабель;
  • повышение стоимости доступа к домовой инфраструктуре;

А провайдеры заявляют, что повышают цены из-за роста минимальной зарплаты, цен на электроэнергию и платы за доступ к электросетям.

Управляющий партнер консалтинговой компании E&C Group Анатолий Фроленков считает, что абонплату за интернет необходимо сравнивать с коммуналкой, поскольку в современных реалиях он превратилсяв одну из стандартных услуг для украинцев.

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"Аргументы о том, что в Украине зарплаты намного ниже по сравнению с другими государствами, не выдерживают критики. Ведь в соотношении к покупательской способности тарифы на интернет в нашей стране все равно остаются одними из самых дешевых в мире", – отметил Фроленков.

Что будет с ценами?

С украинского рынка массово уходят провайдеры, а это, также, влияет на стоимость услуг. Поскольку снизилась конкуренция и те, кто остался на рынке могут устанавливать собственные тарифы.

"Это произошло из-за того, что некоторые участники рынка предлагали чуть ли не "шаровый" интернет. Многие операторы, которые демпинговали, продали бизнес или ушли с рынка, так как их бизнес стал нерентабельным", – отметил эксперт.

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Он считает, что цены на тарифы в 100 Мбит/с не будут превышать 300 грн и станут нормой для украинских потребителей.

"Можно надеяться, что демпинговые войны середины нулевых и десятых годов уже закончились. И ежемесячный уровень абонплаты в 10 долларов (269 грн по актуальному курсу) станет общепринятой нормой", – отметил он.

А директор по развитию массового сегмента "Укртелекома" Денис Захаренко, считает, что не стоит ожидать резкого повышения тарифов. Они вырастут, но размер будет сравним со стоимостью чашки кофе.

Ранее мы сообщали, что "Укртелеком" будет продавать электроэнергию от поставщика YASNO своим бизнес-клиентам.

Напомним, что "Укртелеком" при поддержке Iskratel инвестирует 12 млн евро в программу по расширению сети оптического интернета.

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