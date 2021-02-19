США уже сегодня представят санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

Уже сегодня, 19 февраля, в США опубликуют доклад о новых санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток – 2". Ожидается, что новые санкции затронут небольшое количество связанных с Россией организаций.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

При этом США намерены воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, связанных с газопроводом, говорят информированные источники.

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Они объясняют подобное стремление желанием американской администрации остановить строительство "Северного потока – 2", не испортив отношений с Германией.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что США будут согласовывать введение новых санкций против "Северного потока – 2" со своими союзниками. По ее словам, президент США Джо Байден четко дал понять, что считает проект газопровода "плохой сделкой".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно сенаторы Конгресса США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока – 2". Они обеспокоены появившейся в СМИ информацией о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом". В то же время США и Германия начали переговоры о "Северном потоке – 2".

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