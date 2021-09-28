Рост цен можно не заметить: как сэкономить, покупая продукты в супермаркете

Подорожание продуктов в Украине граждане замечают ежегодно и традиционно оно объясняется тремя факторами – взлетом цен на мировых рынках, ростом зарплат и импортированной инфляцией.
В годовом измерении подорожание продуктов питания составило более 12%, рассказали в программе "Утро чемпионов" на телеканале Украина 24.
Единственными продуктами, которые за год не выросли в цене являются овощи и фрукты, а больше всего подорожало подсолнечное масло.
Корреспондентка Влада Цимбаленко провела эксперимент: купила продуктов питания на неделю и выяснила – во сколько это обойдется простому украинцу.
За бутылочку подсолнечного масла просят не менее 60 грн, но ей удалось найти акционную – за 52 грн, за пакет сахара – 27 грн и это в демократическом столичном супермаркете.
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Подорожание продуктов тоже можно не заметить, если вовремя обращать внимание на акционные предложения.
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