Рост цен можно не заметить: как сэкономить, покупая продукты в супермаркете

Рассказываем, как не только сэкономить, но и получить выгодный подарок просто делая покупки в супермаркете

Как сэкономить на продуктах и получить подписку на современный сервис для просмотра фильмов и сериалов / Фото: Коллаж: Сегодня

Подорожание продуктов в Украине граждане замечают ежегодно и традиционно оно объясняется тремя факторами – взлетом цен на мировых рынках, ростом зарплат и импортированной инфляцией.

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В годовом измерении подорожание продуктов питания составило более 12%, рассказали в программе "Утро чемпионов" на телеканале Украина 24.

Единственными продуктами, которые за год не выросли в цене являются овощи и фрукты, а больше всего подорожало подсолнечное масло.

Корреспондентка Влада Цимбаленко провела эксперимент: купила продуктов питания на неделю и выяснила – во сколько это обойдется простому украинцу.

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За бутылочку подсолнечного масла просят не менее 60 грн, но ей удалось найти акционную – за 52 грн, за пакет сахара – 27 грн и это в демократическом столичном супермаркете.

Как получить подписку на OLL.TV купив продукты?

Покупатели жалуются на высокие цены, но отмечают, что в ЭКО маркете всегда полно акций и выгодных предложений.

Есть здесь и приятные бонусы за покупки – например промокод на бесплатную месячную подписку OLL.TV. Покупатель получает код, который дает доступ к полному пакету пользования подпиской.

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С 15 сентября до 15 октября каждый из посетителей супермаркетов ЭКО маркет или Симпатик имеет возможность получить доступ к просмотру премиальных каналов, лучших фильмов, сериалов и футбольных трансляций на сервисе OLL.TV.

Благодаря широкой географии сети магазинов, попробовать пользоваться современным сервисом OLL.TV смогут миллионы жителей Украины и убедиться в том – как легко им пользоваться.

Для того, чтобы принять участие в акции нужно:

сделать покупку в супермаркете ЭКО маркет или Симпатик на сумму от 300 грн одним чеком; найти в чеке промокод OLL.TV; ввести данный промокод на странице сайта https://eko.oll.tv/ скачать приложение сервиса на свой смартфон или смарт телевизор или просто зайти на сайт OLL.TV готово – можно целый месяц наслаждаться просмотром.

Подорожание продуктов тоже можно не заметить, если вовремя обращать внимание на акционные предложения.

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