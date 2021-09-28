Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Інтер: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Зростання цін можна не помітити: як зекономити, купуючи продукти в супермаркеті

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
28 вересня, 12:09
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як не лише зекономити, але і отримати вигідний подарунок просто роблячи покупки у супермаркеті
Як зекономити на продуктах та отримати підписку на сучасний сервіс для перегляду фільмів та серіалів
Як зекономити на продуктах та отримати підписку на сучасний сервіс для перегляду фільмів та серіалів / Фото: Колаж: Сьогодні

Подорожчання продуктів в Україні громадяни помічають щороку і традиційно воно пояснюється трьома факторами – злетом цін на світових ринках, зростанням зарплат та імпортованою інфляцією.

Реклама

В річному вимірі подорожчання продуктів харчування склало понад 12%, розповіли у програмі "Ранок чемпіонів" на телеканалі Україна 24.

Єдиними товарами, які за рік не виросли у ціні є овочі та фрукти, а найбільше здорожчала соняшникова олія.

Кореспондентка Влада Цимбаленко провела эксперимент: купила продуктів харчування на тиждень і з’ясувала – у скільки це обійдеться простому українцю.

Реклама

За пляшечку сонячної олії просять щонайменше 60 грн, але їй вдалося знайти акційну – за 52 грн, за пакунок цукру – 27 грн у найдемократичнішому столичному супермаркеті.

Як отримати підписку на OLL.TV купивши продукти?

Покупці жаліються на високі ціни, але відзначають, що у ЕКО маркеті завжди повно акцій та вигідних пропозицій.

Є тут і приємні бонуси за покупки – наприклад промокод на безкоштовну місячну підписку OLL.TV. Покупець отримує код, який дає доступ до повного пакету користування підпискою

Реклама

З 15 вересня до 15 жовтня кожен із відвідувачів супермаркетів ЕКО маркет або Симпатик має можливість отримати доступ до перегляду преміальних каналів, кращих фільмів, серіалів та футбольних трансляцій на сервісі OLL TV.

Завдяки широкій географії цієї мережі магазинів, спробувати користуватись сучасним сервісом OLL TV зможуть мільйони жителів України та впеснитися – як легко їм користуватися.

Для того, щоб взяти участь у акції потрібно:

  1. зробити покупку в супермаркеті ЕКО маркет або Симпатик на суму від 300 грн одним чеком;
  2. знайти у чеку промокод OLL.TV;
  3. ввести цей промокод на сторінці сайту https://eko.oll.tv/
  4. завантажити додаток сервісу на свій смартфон або смарт телевізор чи просто зайти на сайт OLL.TV
  5. готово – можна цілий місяць насолоджуватись переглядом.

Подорожчання продуктів також можна не помітити, якщо вчасно звертати увагу на акційні пропозиції.

Читайте також:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Євро (€)

31.18

Російський рубль (₽)

0.37

Загроза світової кризи
Як Evergrande опинилася на межі краху

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Як зберігати заощадження в Україні?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,74
28,29
17,56
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти