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Ціни на борщовий набір різко зросли: через що подорожчали продукти

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
27 вересня, 16:05
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Огірки подорожчали з 17-20 грн/кг до 20-25 грн/кг, кабачки і цукіні залишилися за попередніми цінами – по 10 і 11-15 грн/кг відповідно
Вже почали дорожчати овочі борщового набору
Вже почали дорожчати овочі борщового набору / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні почали підвищуватися ціни на овочі для борщу. На цибулю ціна виросла з 6-7 грн/кг до 6,5-7 грн/кг, а на картоплю – з 5-6,5 до 6-7 грн/кг.

Як пише AgroTimes, на самому оптовому фермерському ринку півдня України "Неждана", що в селі Великі Копані Херсонської області морква подорожчала за вихідні з 5,5-6,5 грн/кг до 7,5 грн/кг.

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Неврожай в сусідніх країнах і менший урожай в Україні вплинули на зростання цін. В першу чергу дорожчає морква, картопля і цибуля.

Вирівнялися пропозиції буряка – 6 грн/кг. Перець білозерка – від 5 по 8 грн/кг, конусоподібні перці по 15-18 грн/кг, кубовидний – по 20-22 грн/кг.

Що скільки коштує:

  • баклажани – 18-20 грн/кг.
  • червоні томати-вершки 7-11 грн/кг, червоні круглі томати коштують від 16 до 26 грн/кг, рожеві томати – від 28-30 грн/кг, чорні – 33-35 грн/кг;
  • дині – від 3 до 8 грн/кг;
  • кавуни – від 0,8 грн/кг до 3,5 грн/кг;
  • яблука від 6 до 12 грн/кг;
  • виноград – 25-40 грн/кг;
  • слива – 16 грн/кг;
  • груша – 8-15 грн/кг;
  • полуниця – по 45 грн/кг;
  • малина – 90-100 грн/кг.

Мінекономіки прогнозує зростання цін до кінця року

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"Навіть з урахуванням несподіваного високого рівня зростання цін на енергоносії, варто припустити, що при відсутності нових викликів для економіки, рівень інфляції з великою ймовірністю буде близьким до 10%", – йдеться в документі Мінекономіки.

  • За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні в порівнянні з серпнем 2020 року склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.
  • Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні в річному вираженні (в порівнянні з серпнем 2020 року) підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно. Разом з тим на 8% подешевшали овочі та на 9% – фрукти.

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