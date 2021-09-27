Цены на борщевой набор резко выросли: из-за чего подорожали продукты

Огурцы подорожали с 17-20 грн/кг до 20-25 грн/кг, кабачки и цуккини остались по предварительным ценам – по 10 и 11-15 грн/кг соответственно

Уже начали дорожать овощи борщового набора / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начали повышаться цены на овощи для борща. На лук цена выросла с 6-7 грн/кг до 6,5-7 грн/кг, а на картофель – с 5-6,5 до 6-7 грн/кг.

Как пишет AgroTimes, на самом оптовом фермерском рынке юга Украины "Нежданна", что в селе Великие Копани Херсонской области морковь подорожала за выходные с 5,5-6,5 грн/кг до 7,5 грн/кг.

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Неурожай в соседних странах и меньший урожай в Украине повлияли на рост цен. В первую очередь дорожает морковь, картофель и лук.

Выровнялись предложения свеклы – 6 грн/кг. Перец белозерка – от 5 по 8 грн/кг, конусовидные перцы по 15-18 грн/кг, кубовидные – по 20-22 грн/кг.

Что сколько стоит:

баклажаны – 18-20 грн/кг.

красные томаты-сливки 7-11 грн/кг, красные круглые томаты с стоят от 16 до 26 грн/кг, розовые томаты – от 28-30 грн/кг, черные – 33-35 грн/кг;

дыни – от 3 до 8 грн/кг;

арбузы – от 0,8 грн/кг до 3,5 грн/кг;

яблоки от 6 до 12 грн/кг;

виноград – 25-40 грн/кг;

слива – 16 грн/кг;

груша – 8-15 грн/кг;

клубника – по 45 грн/кг;

малина – 90-100 грн/кг.

Минэкономики прогнозирует рост цен до конца года

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"Даже с учетом неожиданного высокого уровня роста цен на энергоносители, стоит предположить, что при отсутствии новых вызовов для экономики, уровень инфляции с большой вероятностью будет близким к 10%", — говорится в документе Минэкономики.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении по сравнению с августом 2020 года составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе в годовом выражении (по сравнению с августом 2020 года) повысились на 91,2% и 75,6% соответственно. Вместе с тем на 8% подешевели овощи и на 9% – фрукты.

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