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Позволит избежать катастрофы: Шмыгаль объяснил отличия локдауна в Украине и Европе

11 января, 15:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Премьер уверяет, что все предприниматели имели возможность заработать

На совещании по предотвращению распространения COVID-19 премьер Денис Шмыгаль рассказал, что во время январского локдауна в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты и бытовая химия.

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Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам главы правительства, в условиях карантинных ограничений в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, например гигиенические средства, бытовая химия, одежда и т. д.

Он рассказал, что нынешний карантин разрабатывали на основе т. н. карантина выходного дня, который Украина прошла в декабре-2020 и который дал серьезное снижение заболеваемости коронавирусом.

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"Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас введение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", – заверил Шмыгаль.

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Напомним, на совещании президент Владимир Зеленский дал задание Кабмину как можно быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью о карантине и объяснить бизнесу, как можно работать в локдаун, во избежание недоразумений между властью и народом.

Также сайт "Сегодня" объяснял, до какого числа продлится и что будет работать в "локдаун зимних каникул".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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катастрофа Денис Шмыгаль локдаун локдаун выходного дня

Источник: Сегодня

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