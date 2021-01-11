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На 4-й день локдауна власти решили объяснить бизнесу, как можно работать

11 января, 14:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Между властями и гражданами не должно быть недоразумений, говорит президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров как можно быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью по карантину, внедренному с 8 до 24 января.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании по предотвращению COVID-19 премьер Денис Шмыгаль подробно рассказал о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере. Он отметил, что благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель – 2,14%.

Он также рассказал, что ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах, в частности, во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели, и постоянно продлевается.

Президент Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.

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Напомним, сайт "Сегодня" объяснял: до какого числа продлится и что будет работать в "локдаун зимних каникул".

Также напомним, что в некоторых городах протестуют против локдауна.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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бизнес Владимир Зеленский совещание коронавирус Денис Шмыгаль COVID-19 локдаун

Источник: Сегодня

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