Дасть змогу уникнути катастрофи: Шмигаль пояснив відмінності локдауну в Україні та Європі

На нараді щодо запобігання поширенню COVID-19 прем'єр Денис Шмигаль розповів, що під час січневого локдауну в Україні працює транспорт, дозволена робота кіосків, продаються харчі та побутова хімія.

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Про це повідомляє пресслужба президента України.

За словами голови уряду, в умовах карантинних обмежень в європейських країнах на прилавках продуктових магазинів не можуть бути товари інших груп, наприклад гігієнічні засоби, побутова хімія, одяг тощо.

Він розповів, що нинішній карантин розробляли на основі т. зв. карантину вихідного дня, який Україна пройшла в грудні-2020 і який дав серйозне зниження захворюваності на коронавірусну інфекцію.

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"Ми дозволили всім працювати протягом свят, всі підприємці мали можливість заробити. Всі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров'я і світовий досвід показують, що після свят обов'язково настає зростання заражень, тому зараз введення суворих норм карантину є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи", – запевнив Шмигаль.

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Нагадаємо, на нараді президент Володимир Зеленський дав завдання Кабміну якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантину і пояснити бізнесу, як можна працювати в локдаун, щоб уникнути непорозумінь між владою і людьми.

Також сайт "Сьогодні" пояснював, до якого числа триватиме і що буде працювати в "локдаун зимових канікул".

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