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Горнякам госшахт разблокировали выплату 4 млрд зарплаты

15 марта, 17:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Минэнерго подписало несколько приказов на выплату серьезных сумм

Министерство энергетики подписало ряд приказов для выплат заработной платы работникам угледобывающих предприятий.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Так, подписаны приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающих:

  • выплаты зарплат шахтерам (более 3 млрд грн в 2021 году, включая финансированием работ на шахте 10 Нововолынска);
  • финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надія" (более 1 млрд грн);
  • финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн грн);
  • физическую защиту ядерных установок и ядерных материалов (42 млн грн);
  • финансирование государственной программы "теплых" кредитов (150 млн грн).

Это стало возможным благодаря принятию Верховной Радой закона №1285-IX "О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и другим вопросам государственной службы", который наделил и.о. министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в тому числе и в вопросах финансирования.

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До принятия этого закона действовал ряд ограничений для и.о. министра. В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в отрасли, несмотря на то, что в бюджете средства были.

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Также говорилось, что за 11 месяцев 2020 году на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате на государственных шахтах направили 5,3 млрд гривен, в том числе из госбюджета – 3,6 млрд гривен. В декабре 2020 на выплату зарплат работникам государственных шахт направили еще 1,4 млрд гривен.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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шахтеры зарплаты горняки шахты задолженность Минэнерго

Источник: Сегодня

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