Горнякам госшахт разблокировали выплату 4 млрд зарплаты

Министерство энергетики подписало ряд приказов для выплат заработной платы работникам угледобывающих предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Так, подписаны приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающих:
- выплаты зарплат шахтерам (более 3 млрд грн в 2021 году, включая финансированием работ на шахте 10 Нововолынска);
- финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надія" (более 1 млрд грн);
- финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн грн);
- физическую защиту ядерных установок и ядерных материалов (42 млн грн);
- финансирование государственной программы "теплых" кредитов (150 млн грн).
Это стало возможным благодаря принятию Верховной Радой закона №1285-IX "О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и другим вопросам государственной службы", который наделил и.о. министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в тому числе и в вопросах финансирования.
До принятия этого закона действовал ряд ограничений для и.о. министра. В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в отрасли, несмотря на то, что в бюджете средства были.
Также говорилось, что за 11 месяцев 2020 году на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате на государственных шахтах направили 5,3 млрд гривен, в том числе из госбюджета – 3,6 млрд гривен. В декабре 2020 на выплату зарплат работникам государственных шахт направили еще 1,4 млрд гривен.
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