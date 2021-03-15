Горнякам госшахт разблокировали выплату 4 млрд зарплаты

Министерство энергетики подписало ряд приказов для выплат заработной платы работникам угледобывающих предприятий.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Так, подписаны приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающих:

выплаты зарплат шахтерам (более 3 млрд грн в 2021 году, включая финансированием работ на шахте 10 Нововолынска);

финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надія" (более 1 млрд грн);

финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн грн);

физическую защиту ядерных установок и ядерных материалов (42 млн грн);

финансирование государственной программы "теплых" кредитов (150 млн грн).

Это стало возможным благодаря принятию Верховной Радой закона №1285-IX "О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и другим вопросам государственной службы", который наделил и.о. министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в тому числе и в вопросах финансирования.

До принятия этого закона действовал ряд ограничений для и.о. министра. В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в отрасли, несмотря на то, что в бюджете средства были.

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Также говорилось, что за 11 месяцев 2020 году на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате на государственных шахтах направили 5,3 млрд гривен, в том числе из госбюджета – 3,6 млрд гривен. В декабре 2020 на выплату зарплат работникам государственных шахт направили еще 1,4 млрд гривен.

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