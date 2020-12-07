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В Украине нашли полтора миллиарда гривен на зарплаты шахтерам

7 декабря, 09:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

С начала года на погашение зарплатных долгов потратили больше пяти миллиардов гривен

На выплату зарплат работника государственных шахт Украины направят 1,4 млрд гривен. Это стало возможным после того, как Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, а правительство утвердило порядок погашения задолженности перед шахтерами за счет поступлений от ПАО "Укрнафта".

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

В Кабмине уверены, что таким образом задолженность по заработной плате перед работниками госшахт будет погашена "в ближайшее время".

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Всего за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате на госшахтах направили 5,3 млрд гривен, в том числе из госбюджета – 3,6 млрд гривен.

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Напомним, Украина находится на пороге угольной реформы. При этом власти уверяют, что ни одна шахта не может быть закрыта, пока горняки не получат новую работу с достойной оплатой труда.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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долги шахтеры зарплаты шахты задолженность госшахты

Источник: Сегодня

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