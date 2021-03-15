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Гірникам державних шахт розблокували виплату 4 млрд зарплати

15 березня, 17:23

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Міненерго підписало кілька наказів на виплату серйозних сум

Міністерство енергетики підписало низку наказів для виплат заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств.

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Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Так, підписано накази про затвердження паспортів бюджетних програм, що забезпечують:

  • виплати зарплат шахтарям (понад 3 млрд грн на 2021 рік, включно із фінансуванням робіт на шахті 10 Нововолинська);
  • фінансування шахт, що перебувають у стані ліквідації, а також шахти "Надія" (понад 1 млрд грн);
  • фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах (340 млн грн);
  • фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів (42 млн грн);
  • фінансування державної програми "теплих" кредитів (150 млн грн).

Це стало можливим завдяки ухваленню Верховною Радою Закону № 1285-IX "Про внесення змін до деяких законів щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби", який наділив в.о. міністра можливістю повноцінно реалізовувати функції міністра, зокрема і в питаннях фінансування.

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До прийняття цього закону діяла низка обмежень для в.о. міністра. Зокрема, не було повноважень підписувати бюджетні програми. Це, в свою чергу, блокувало фінансування зарплат та інших заходів в галузі, попри те, що у бюджеті кошти були.

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Також писалося, що за 11 місяців 2020 року на виплату зарплати та погашення заборгованості із заробітної плати на державних шахтах направили 5,3 млрд гривень, в тому числі з держбюджету – 3,6 млрд гривень. У грудні-2020 на виплату зарплат працівникам державних шахт направили ще 1,4 млрд гривень.

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шахтарі зарплати гірники шахти заборгованість Міненерго

Джерело: Сьогодні

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