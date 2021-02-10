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ЕС назвал Украине условие получения второго "исключительного" кредита в 600 млн евро

10 февраля, 18:38

Сергей Мартынец , Игорь Тимофеев

Брюссель считает борьбу с коррупцией и судебную реформу важнейшими вопросами

Украина получит вторую часть микрофинансовой помощи ЕС в 1,2 млрд евро при соблюдении ряда условий.

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Об этом вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сказал на брифинге после переговоров с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Речь идет о кредитной программе на 1,2 млрд евро. Он напомнил, что первый транш в 600 млн Украина получила в начале декабря прошлого года. А теперь он назвал условия для второго транша.

"Предоставление второго транша будет требовать, в первую очередь, восьми структурных мер, по которым Украина взяла обязательства. Во-вторых – нужно достичь позитивного развития с Международным валютным фондом в рамках программы Stand-by", – сказал Домбровскис.

Вице-президент ЕК настаивает на реализации судебной реформы, призывает власти Украины сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшить бизнес-климат.

"ЕС считает борьбу с коррупцией и судебную реформу двумя важнейшими вопросами, которые должны стать приоритетами для Украины", – подчеркнул он.

Напомним, 9 декабря 2020 года Евросоюз предоставил Украине первый транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро.

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Также сообщалось, что в начале ноября-2020 в Евросоюзе заявили: Украина должна немедленно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, поскольку это является условием предоставления финансовой помощи и сохранения безвизового режима с ЕС.

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ЕС Еврокомиссия кредиты транш stand-by МВФ макрофинансовая помощь Валдис Домбровскис

Источник: Сегодня

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