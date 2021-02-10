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ЄС назвав Україні умову отримання другого "виняткового" кредиту в 600 млн євро

10 лютого, 18:38

Сергій Мартинець , Ігор Тимофєєв

Брюссель вважає боротьбу з корупцією і судову реформу найважливішими питаннями

Україна отримає другу частину мікрофінансової допомоги ЄС в 1,2 млрд євро при дотриманні низки умов.

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Про це віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс сказав на брифінгу після переговорів з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Йдеться про кредитну програму на 1,2 млрд євро. Він нагадав, що перший транш у 600 млн Україна отримала на початку грудня минулого року. А тепер він назвав умови для другого траншу.

"Надання другого траншу вимагатиме, насамперед, восьми структурних заходів, за якими Україна взяла зобов'язання. По-друге – треба досягти позитивного розвитку з Міжнародним валютним фондом в рамках програми Stand-by", – сказав Домбровскіс.

Віцепрезидент ЄК наполягає на реалізації судової реформи, закликає владу України зробити антикорупційну інфраструктуру дієвою і поліпшити бізнес-клімат.

"ЄС вважає боротьбу з корупцією і судову реформу двома найважливішими питаннями, які повинні стати пріоритетами для України", – підкреслив він.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року Євросоюз надав Україні перший транш макрофінансової допомоги в 600 млн євро.

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Також повідомлялося, що на початку листопада-2020 в Євросоюзі заявили: Україна повинна негайно відновити антикорупційну інфраструктуру, оскільки це є умовою надання фінансової допомоги і збереження безвізового режиму з ЄС.

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ЄС Єврокомісія кредити транш stand-by МВФ макрофінансова допомога Валдіс Домбровскіс

Джерело: Сьогодні

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