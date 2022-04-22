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Для украинцев засекретили важную информацию – куда закрыл доступ НБУ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 апреля, 14:59
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Рассказываем, какая информация стала недоступной для украинцев на время войны и почему
Какие реестры закрыл Нацбанк
Какие реестры закрыл Нацбанк / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине временно засекретили для публичного доступа часть реестров и перечней Национального банка Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Ограничения действуют с 22 апреля, отключен доступ к Комплексной информационной системе Нацбанка и таким реестрам:

  • Государственный реестр финансовых учреждений;
  • Реестр коллекторских компаний;
  • Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров;
  • Перечень небанковских финансовых групп.

Такое решение было принято для того, чтобы не дать агрессору использовать информацию об участниках финансового рынка Украины.

Поставщикам финансовых услуг как прежде будет открыт доступ к Комплексной информационной системе, для этого компания должна быть авторизована НБУ.

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Ограничения для украинцев

Днем ранее НБУ ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан.

Это решение было принято для борьбы непродуктивным оттоком капитала из страны в период военного положения.

Теперь физлица смогут совершать операции quasi cash, с использованием только собственной иностраннной валюты и в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).

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К таким операциям относятся:

  • покупка криптовалют;
  • пополнение брокерских или форекс-счетов;
  • пополнение электронных кошельков;
  • покупка подарочных сертификатов;
  • переводы в пользу букмекерских компаний;
  • оплата дорожных чеков.

В Нацбанке отметили, что такие изменения улучшат конъюнктуру валютного рынка, а это в свою очередь уменьшит давление на международные резервы страны.

"Сегодня" также писали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев и рассказывали, какие налоговые послабления действуют на время войны.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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