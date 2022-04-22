Для украинцев засекретили важную информацию – куда закрыл доступ НБУ

Рассказываем, какая информация стала недоступной для украинцев на время войны и почему

Какие реестры закрыл Нацбанк / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине временно засекретили для публичного доступа часть реестров и перечней Национального банка Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Ограничения действуют с 22 апреля, отключен доступ к Комплексной информационной системе Нацбанка и таким реестрам:

Государственный реестр финансовых учреждений;

Реестр коллекторских компаний;

Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров;

Перечень небанковских финансовых групп.

Такое решение было принято для того, чтобы не дать агрессору использовать информацию об участниках финансового рынка Украины.

Поставщикам финансовых услуг как прежде будет открыт доступ к Комплексной информационной системе, для этого компания должна быть авторизована НБУ.

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Ограничения для украинцев

Днем ранее НБУ ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан.

Это решение было принято для борьбы непродуктивным оттоком капитала из страны в период военного положения.

Теперь физлица смогут совершать операции quasi cash, с использованием только собственной иностраннной валюты и в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).

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К таким операциям относятся:

покупка криптовалют;

пополнение брокерских или форекс-счетов;

пополнение электронных кошельков;

покупка подарочных сертификатов;

переводы в пользу букмекерских компаний;

оплата дорожных чеков.

В Нацбанке отметили, что такие изменения улучшат конъюнктуру валютного рынка, а это в свою очередь уменьшит давление на международные резервы страны.

"Сегодня" также писали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев и рассказывали, какие налоговые послабления действуют на время войны.