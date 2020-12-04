Почему локдаун в декабре может убить экономику

Украинцы продолжают жить под дамокловым мечом введения локдауна. Последнее предложение Кабмина – ввести его в январе на три недели. Почему жесткий карантин перенесли на следующий год, разобрался сайт "Сегодня".

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Мы проанализировали, чем могло бы обернуться планируемое ранее введение второго локдауна с середины декабря до 10-15 января для двух самых уязвимых отраслей – это розничная торговля и ресторанный бизнес. И как бы могли отреагировать на запрет празднования Нового года и Рождества рядовые украинцы.

Что говорят власти

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Кабмине понимают, что конец года — время традиционного заработка у торговли и сервиса. Но в связи с пандемией определенные ограничения будут.

Министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря сказал, что Минздрав не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели. И сделает это... для борьбы не с коронавирусом, а с обычным сезонным гриппом.

"Врачи понимают, что с января и в течение февраля ожидается сезонный пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19", – разъяснил министр.

До конца декабря, по его словам, медицинская система выдержит прирост количества заболевших, поэтому необходимости вводить жесткий карантин нет. А в январе он совместится "с естественными вещами", ведь после новогодних праздников в стране все замирает, школьники и студенты на каникулах.

Как первый локдаун ударил по торговле

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко по нашей просьбе проанализировал официальную статистику прироста розничной торговли в 2020 году по сравнению с 2019-м. По его словам, цифры четко показывают негативное влияние карантина на объемы продаж.

"Январь к январю мы имели рост 12,1%, февраль к февралю – 15,7%, а вот март к марту, когда было почти три недели жесткого карантина, закрыли торговые центры, промтоварные магазины – рост оказался всего 6,1%. В апреле – месяц локдауна – огромный провал, минус 14,9%", – анализирует Охрименко.

Когда карантин отменили, падение замедлилось, и начался все ускоряющийся рост объемов торговли. Май – минус 3,1%, июнь – плюс 1,4%, июль – плюс 8,5%, август – 8,7%, сентябрь – 11,4%, в октябре почти вышли на уровень до локдауна – 15,2%.

В ноябре Александр Охрименко прогнозирует рост объемов продаж месяц к месяцу около 10%, так как две недели действовал карантин выходного дня.

"Если бы в декабре ввели локдаун, то продажи снова упали на 15%. А так можно ожидать рост на 15%. Коронавирус рано или поздно закончится, но из-за локдаунов намного быстрее закончатся деньги у населения. Локдауны не нужны, они убивают экономику. Разговоры, что "мы все умрем", уже надоели", – резюмировал Охрименко.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин добавил, что месяц жесткого карантина снижает ВВП Украины на 250-300 млн долларов. Это около 0,2% ВВП.

Декабрь – месяц "хлебный"

Генеральный директор консалтинговой компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова оценила, сколько дохода потерял бы сервис общественного питания, если бы локдаун ввели с 24 декабря, аккурат перед католическим Рождеством и до 14 января, до Старого Нового года.

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По ее словам, на декабрь у рестораторов приходится порядка 15% годовой выручки, в том числе половина – в последнюю декаду месяца, на это время заказывают корпоративы. Однако в этом году она ожидается меньше из-за уже действующих ограничений.

"Да, локдаун в декабре не введут, но не отменены ограничения по времени работы – до 22:00, это тоже существенно сократит доходы. Кофейни и фастфуды не пострадают, но в ресторанах вечер – это 20% выручки, в барах – 70% выручки. В итоге из 15% декабрьских доходов останется, оценочно, чуть более половины", – подсчитала Ольга Насонова.

По ее мнению, если вводить локдаун, то в январе – это самый малодоходный месяц. До 20 января в ресторанах почти нет посетителей. Поэтому возможный январский локдаун общепит перенесет не так болезненно.

Но Ольга Насонова говорит, что сфера общественного питания давно переживает нелегкие времена из-за мирового экономического кризиса.

"После первого локдауна закрылось 20% кафе и ресторанов, после второго может закрыться к апрелю 2021 года еще 30%, итого половина", – прогнозирует Ольга Насонова.

Локдаун на праздники люди могли проигнорировать

Олег Пендзин опасается, что сам факт объявления Кабмином локдауна в разгар праздников еще не означал, что украинцы стали бы соблюдать карантин. Это показал и "парад суверенитетов" городских мэров, которые объявили: на их территории локдауна не будет.

"Мое видение такое: без локдауна не обойтись, – уверен Олег Пендзин. – Лучше было бы приурочить его к выходным дням и праздникам – это конец декабря-начало января. Но меня больше волнует готовность населения выполнить предписания правительства и возможность властей контролировать его выполнение. Если нет ни того, но другого, то локдаун не имеет никакого смысла. Это будет потраченное время, "убитые" отрасли, но нужного результата достигнуть вряд ли удастся. Похоже, что власти это поняли, поэтому и сместили график жесткого карантина на более спокойный январь".

Пока точно известно одно: в декабре локдауна не будет. Поэтому Новый год должен пройти празднично. Главное – не навредить себе, не соблюдая несложные карантинные ограничения.

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Министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил, почему решили не вводить локдаун в декабре. Подробнее смотрите в сюжете:

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