Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Будут торговать ничтожностью: у Московской биржи отобрали важный статус

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 мая, 15:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Великобритания отозвала у Московской биржи статус признанной фондовой биржи
Теперь Московская биржа осталась без определяющего статуса
Теперь Московская биржа осталась без определяющего статуса / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) приняло решение о лишении Московской биржи статуса признанной.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Реклама

Что это значит

Решение об отзыве статуса Мосбиржи вступило в силу 5 мая. О таком намерении в Великобритании сообщали еще раньше – в апреле этого года.

Для России это значит, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам в Великобритании в будущем, если они будут торговать ценными бумагами на Московской бирже.

Однако инвестиции, сделанные до отзыва такого статуса, остаются защищенными.

Реклама

"Признанный статус фондовой биржи – это классификация, предоставляемая HMRC с целью налогообложения квалифицированным фондовым биржам. Ценные бумаги, которыми торгуют на признанной фондовой бирже, имеют право на определенные налоговые режимы и льготы", – говорится в заявлении британского правительства.

Кроме того, в Великобритании больше не видят оснований для новых инвестиций в РФ.

Российский "Газпром" выходит из западных бирж

Ранее "Сегодня" писали, что российские власти запретили "Газпрому" размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компании на биржах за пределами страны.

Расписки компании не будут доступны ни на бирже в Лондоне, ни в Сингапуре. Владельцы могут конвертировать их в обыкновенные акции, только таким образом они смогут получать дивиденды.

Реклама

Мы также рассказывали, что в Европарламенте были представлены детали нового пакета санкций, который планируется ввести против России. Что предусмотрено этим пакетом ограничений, читайте в нашем материале.

Читайте также, как будут отмирать кремлевские газопроводы, и какие санкции против "Газпрома" ввела Польша.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,80 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
Новые тенденции на рынке труда

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39483.03

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2923.85

Litecoin (LTC)

104.91

Ripple (XRP)

0.64

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять