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Есть ли еще шансы на работу? Сколько вакансий есть в Украине и что произошло с зарплатами

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 июля, 12:23
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Нацбанк опубликовал отчет за июнь с данными о том, как активно люди ищут работу, сколько для них есть вакансий и как изменились заработки
Что происходит с работой в Украине
Что происходит с работой в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После большого падения на рынке труда из-за полномасштабной войны с РФ в июне стало заметным восстановление. Люди начали активнее искать работу, а количество вакансий постепенно увеличивается. Однако этого все еще недостаточно, чтобы удовлетворить потребности украинцев.

Национальный банк опубликовал новый отчет с данными о том, как меняется ситуация и какие зарплаты люди получают.

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Работу ищут очень активно

После полномасштабного вторжения РФ в Украину количество вакансий на разных ресурсах по поиску работы критически упало. Это касается всех сфер, в том числе и IT. При том, что именно айтишники меньше всего ощутили влияние большой войны. Уже в мае ситуация улучшилась, и в течение июня работодатели стали предлагать все больше работы.

Однако такого количества вакансий все еще недостаточно, чтобы удовлетворить потребность всех кандидатов. На инфографике видно, что поиск работы, за рубежом в том числе, активизировался в мае. В июне количество новых кандидатов и их резюме продолжило расти в сфере IT в частности.

В то же время неустанно растет и количество зарегистрированных безработных.

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Вакансий с мая стало больше, но их недостаточно для всех соискателей работы
Вакансий с мая стало больше, но их недостаточно для всех соискателей работы / Фото: НБУ

Что происходит с зарплатами

Согласно данным НБУ, заработки украинцев с начала полномасштабной войны менялись так:

  • выплачивали зарплату в полном объеме 27% работников в марте, 25% в апреле и 23% в мае;
  • сократили зарплату 19% людей в марте, 27% в апреле и 32% в мае;
  • не выплачивали вообще 21% в марте, 22% в апреле и затем снова 21% в мае;
  • а уволили 8% специалистов, впоследствии 9% и 12% в течение трех месяцев соответственно.

В то же время согласно данным опроса с 25 мая по 10 июня в малом и среднем бизнесе ситуация с персоналом такова:

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/ Фото: НБУ

В каких сферах наиболее нужны люди

Ранее мы рассказывали, что больше всего вакансий по состоянию на конец июня и начало июля есть в сфере продаж. Работу предлагают продавцам, кассирам, администраторам торговых залов, менеджерам по продажам.

Также большую часть вакансий занимает IT-сфера. Есть много работы и для других профессионалов. Читайте в нашем материале, кто сейчас нужен работодателям, и в каких городах конкуренция самая маленькая.

"Сегодня" писали и о том, что средняя заработная плата в июне во всех открытых вакансиях на одном из порталов для поиска работы составляет 20 100 грн. Читайте подробно, в каких сферах зарплаты самые большие, а кому и как зарплаты снизили.

Мы рассказывали также, кто, кроме инженеров и разработчиков, может зарабатывать в IT, и какие кардинальные изменения ждут на безработных в Украине.

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Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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