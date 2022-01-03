"Укрзалізницю" розкритикували за російську попсу у вагонах: що ввімкнули пасажирам

Пасажир "Укрзалізниці" поскаржився, що у вагоні, де він подорожував, грала російська попса, зокрема "Тату" та "Ласковый май".
Про це чоловік написав на особистій сторінці у Facebook.
Незадоволений пасажир запитав, чи можна видати наказ або інструкцію працівникам залізниці з рекомендаціями не вмикати російську попсу та радіостанції.
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"Потім ви дивуєтесь, чого вам пасажири вікна б'ють, об фіранки жирні руки витирають і ось оце все. А це насправді наслідок такого радіо", – йдеться у пості.
Користувач також запропонував вмикати українські радіостанції як альтернативу.
Що відповіли в "Укрзалізниці"?
Представники перевізника відреагували на скаргу у коментарях та вибачились за російську музику і поведінку своїх працівників.
Також у незадоволеного пасажира попросили повідомити деталі поїздки, щоб детально розібратись у ситуації.
Оновлене харчування "Укрзалізниці"
З 21 грудня "Укрзалізниця" запустила в продаж три варіанти оновлених ланчбоксів:
- м’ясне меню;
- "дитяче" меню;
- веганське меню.
Вартість одного такого перекусу – 150 грн, а придбати ланчбокс можна у потязі або під час купівлі квитків онлайн через чат-бот "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook та на сайті booking.uz.gov.ua.
"Сьогодні" також писали, що "Укрзалізниця" запустила святковий кешбек на квитки та створила нову послугу для українців.