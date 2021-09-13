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У платіжках за газ українці приписали "зайві кубометри" – хто в цьому винен

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
13 вересня, 11:56
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Як розповіли в "Нафтогазі", до нарахування обсягів газу вони не мають ніякого відношення
В "Нафтогазі" пояснили, хто несе відповідальність за показання газових лічильників у платіжках
В "Нафтогазі" пояснили, хто несе відповідальність за показання газових лічильників у платіжках / Фото: Колаж: Сьогодні

Українка поскаржилася на проблему походження зайвих кубометрів в платіжках за газ, лднак, як пояснили в "Нафтогазі", за це відповідальність несе як сам споживач, так і облгаз – компанія, яка займається розподілом газу.

Про це йдеться на сторінці "Нафтогазу" в Facebook.

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"Як вирішити таку проблему? Коли подано лише 1 куб газу, а натомість взялися 131 куб, як звірити показники?", – запитала клієнтка.

Що відповіли в "Нафтогазі"

Як розповіли в "Нафтогазі", вони не мають відношення до нарахування обсягів газу. Цим займаються облгази, які відповідають за розподіл газу і його постачання в оселі українців.

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"Саме облгази (оператори ГРС) відповідають за облік і нарахування обсягів газу. Показники лічильника ви надаєте щомісяця оператору ГРС. Якщо ви не згодні з нарахуваннями та обсягами, які нам передав ваш облгаз – зверніться до них", – відповіли клієнтці в "Нафтогазі".

Що буде з тарифами в Україні

Напередодні опалювального сезону в Україні готують до зими будівлі і водопровідні системи з каналізаціями. Для українців тарифи на гарячу воду і опалення не повинні рости в ціні.

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Зараз триває робота над законом 1639 щодо компенсації різниці в тарифах. За цим законом борги газсбитів, облгазів і теплокомуненерго за газ "обнуляються". А ось які тарифи на тепло будуть в новому опалювальному сезоні – вирішать органи місцевого самоврядування.

Ціни деяких компаній на газ у вересні відчутно зросли:

  • "КиївГазЕнерджі" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;
  • "Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;
  • "Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є і ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

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