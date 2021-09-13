В платежках за газ украинке приписали "лишние кубометры" – кто в этом виноват

Как рассказали в "Нафтогазе", к начислению объемов газа они не имеют никакого отношения

В "Нафтогазе" объяснили, кто несет ответственность за показания газовых счетчиков в платежках / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинка пожаловалась на проблему происхождения лишних кубометров в платежках за газ, однако, как объяснили в "Нафтогазе", за это ответственность несет как сам потребитель, так и облгаз – компания, которая занимается распределением газа.

Об этом говорится на странице "Нафтогаза" в Facebook.

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"Как решить такую проблему? Когда подано лишь 1 куб газа, а вместо этого взялись 131 куб, как сверить показатели?", – спросила клиентка.

Что ответили в "Нафтогазе"

Как рассказали в "Нафтогазе", они не имеют отношения к начислению объемов газа. Этим занимаются облгазы, которые отвечают за распределение газа и его поставки в дома украинцев.

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"Именно облгазы (операторы ГРС) отвечают за учет и начисление объемов газа. Показатели счетчика вы предоставляете ежемесячно оператору ГРС. Если вы не согласны с начислениями и объемами, которые нам передал ваш облгаз – обратитесь к ним", – ответили клиентке в "Нафтогазе".

Что будет с тарифами в Украине

Накануне отопительного сезона в Украине готовят к зиме здания и водопроводные системы с канализациями. Для украинцев тарифы на горячую воду и отопление не должны расти в цене.

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Сейчас продолжается работа над законом 1639 насчет компенсации разницы в тарифах. Согласно этому закону долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго за газ "обнуляются". А вот какие тарифы на тепло будут в новом отопительном сезоне – решат органы местного самоуправления.

Цены некоторых компаний на газ в сентябре ощутимо выросли:

"КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;

"Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;

"Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.