Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

Киянам прийшли "загадкові" платіжки з боргами за тепло – з чим пов'язаний перерахунок (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
4 вересня, 16:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як з'ясували "Сьогодні", "Київтеплоенерго" переглянув суми за минулий період заднім числом
Платіжки за тепло почали приходити киянам
Платіжки за тепло почали приходити киянам / Фото: Сьогодні

Жителі столиці отримали рахунки за опалення в літній період. Їм прийшли платіжки з боргами за два минулі опалювальні сезони.

Реклама

Як розповіли в "Київтеплоенерго", були перерозподілені суми за спожите тепло. Що це означає, розібралися "Сьогодні".

Вони спалюють платіжки і публікують це в Мережу. Так протестують, бо суми за тепло прийшли їм улітку. Киянка Олена одна серед тих, хто отримав несподівані платежі.

"Перерахунок так званий. У травні 4000 грн зверху і в червні 1200 грн. Ось такі суми мені прийшли влітку. Це прийшло не тільки мені, всім. 1000, 900, 700 – але буквально всім. І навіть тим, у кого є лічильники", – розповідає киянка.

Перерахунок провели майже в 1, 5 тис. будинків. Там, де одна частина квартир оснащена лічильниками на тепло, а інша – ні. А перерахувати плату за опалення вирішили в місцях загального користування – сходових майданчиках, підвалах і горищах.

Чому кияни почали отримувати платіжки

Реклама

"Київтеплоенерго" переглянув суми за минулий період заднім числом, тому що в червні змінилася сама методика розрахунків, яку застосовували.

Використовувана схема передбачала, що витрати на місця загального користування складають 10% від показника будинкового лічильника, якщо в будинку більш ніж шість поверхів. Ці 10% розподіляли між усіма квартирами згідно опалювальної площі.

Такий підхід до розрахунку витрат на МЗК стимулював споживачів оснащувати квартири лічильників в тих будинках, де є така можливість. Адже вони значно економили. І в "Київтеплоенерго" повернулися до попередньої методики обчислень. Вона передбачає вдвічі більше навантаження на квартири з лічильником на опалення місць загального користування.

У кожному з цих будинків частина споживачів отримала в результаті цього перерозподілу донарахування в бік збільшення, і якась частина споживачів отримала коригування в бік зменшення. Оскільки загальний обсяг спожитого тепла за кожним з будинків залишається незмінним – відбувся перерозподіл.

Що буде з тарифами на газ у вересні

Кілька газових постачальників залишили тільки річні тарифи. Одна з таких компаній – "Нафтогаз України": ціна за кубометр протримається на рівні 7 гривень 96 копійок до весни 2022 року. Загалом, річна фіксована вартість газу не перевищує 13 гривень 50 копійок.

Реклама

Що ж стосується місячних тарифів, то ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

  • "КиївГазЕнерджі" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок.
  • "Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок.
  • "Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавської – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти