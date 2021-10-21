Нацбанк не став підвищувати облікову ставку

Національний банк України прийняв рішення не підвищувати облікову ставку і залишив її на рівні 8,5%.
Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу.
"Правління Національного банку України прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5% річних. Це узгоджується зі зниженням інфляції до мети 5% в кінці наступного року відповідно до базового сценарію оновленого макроекономічного прогнозу", – йдеться в повідомленні.
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Шевченко заявив, що Нацбанк готовий вжити додаткових заходів для повернення інфляції до мети 5%, якщо в країні виросте захворюваність коронавірусом і введуть новий локдаун. Регулятор готовий до уповільнення економічної активності.
Що таке облікова ставка і на що вона впливає
- Відзначимо, облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.
- Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.
- Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції в порівнянні з цільовим рівнем ключова ставка знижується.
Раніше ми повідомляли, що Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року. Отже, НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий в березні і викликаний стрибком інфляції.
Крім того, НБУ прийняв рішення підвищити з 5 березня 2021 року облікову ставку з 6,0% до 6,5% річних. Ставка була підвищена вперше з квітня 2019 року.