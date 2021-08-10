Долар став ще дешевшим, євро – на річному "дні": курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 10 серпня

Долар і євро дешевшають / Фото: уніан, REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 10 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,80 грн;

1 євро – 31,53 грн;

1 злотий – 6,91 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар курс долара опустився ще на три копійки. Минулого банківський день долар подешевшав на дев'ять копійок. За останній тиждень – з 3 по 10 серпня – гривня зміцніла проти американської валюти на чотири копійки. При цьому, за прогнозами експертів, скоро тенденція на валютному ринку зміниться.

Курс євро впав на 15 копійок після зниження відразу на 22 копійки в попередній банківський день. Це мінімум з 20 липня 2020 року.

Вартість 10 російських рублів знизилася на дві копійки. Польський злотий подешевшав на чотири копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У понеділок, 9 серпня, вартість валюти на міжбанку знизилася:

Долар впав в ціні на сім копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,74/26,76 грн (купівля/продаж).

Євровалюта подешевшала на 11 копійок в покупці і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,45/31,48 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).