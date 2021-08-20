Долар зупинився, євро помітно подешевшав – курс НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 20 серпня

Курс долара не змінився / Фото: Сьогодні, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 20 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,65 грн;

1 євро – 31,17 грн;

1 злотий – 6,80 грн;

10 російських рублів – 3,60 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар не змінився в ціні. Попереднього банківського дня "зелений" дешевшав на три копійки. За тиждень – з 13 по 20 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти на 12 копійок. При цьому попит на долари вже зріс на міжбанку. Це означає, що курс може підвищитися вже найближчим часом.

Курс євро знизився ще на сім копійок після падіння відразу на 14 копійок днем раніше. І долар, і євро тримаються на мінімумах з середини літа 2020 року, тобто за 13 місяців.

Вартість 10 російських рублів знизилася на дві копійки. Польський злотий подешевшав відразу на п'ять копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У четвер, 19 серпня, вартість американської валюти на міжбанку зросла:

Долар подорожчав на п'ять копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,65/26,67 грн (купівля/продаж).

Євровалюта не змінилася в ціні ні в купівлі, ні в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,18/31,20 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Як змінювався курс долара

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року.