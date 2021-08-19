Попит на долари зріс – що буде з курсом гривні

Пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку поступилося попиту, продавці користуються ситуацією

Долар розвернувся до зростання / Фото: Getty Images

Долар 19 серпня після зниження за офіційним курсом трохи підріс на міжбанку і торгується в районі 26,63-26,65 грн. Попит на американську валюту перевищує її пропозицію за рахунок виходу на ринок основних покупців, тому продавці намагаються підняти котирування. Швидше за все, в кінці тижня долар до гривні буде зміцнюватися до рівня 27,05 грн. Євро може вирости до позначки 32,05 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Він нагадав, що в попередні дні попит на долари і євро на міжбанку формував в основному Національний банк України (НБУ). З початку серпня регулятор викупив близько 130 млн доларів. Для порівняння: за весь липень НБУ придбав 188 млн доларів.

"Ймовірно, поки на міжбанк не вийдуть нерезиденти, Нацбанк продовжить підтримувати долар. Така політика на руку експортерам, які зазнають збитків у разі значного зміцнення гривні", – вважає Гойлов.

Як змінився міжбанківський курс долара за місяць

Прогноз на сьогодні

Котирування міжбанку, за розрахунками Minfin, будуть в межах 26,55-26,75 грн/дол. і 30,9-31,25 грн/євро.

Готівковий курс очікується таким:

долар : 26,55-26,85 грн в банках і обмінниках фінкомпаній;

: 26,55-26,85 грн в банках і обмінниках фінкомпаній; євро: 30,9-31,45 грн в банках, 31-31,4 – в обмінниках фінкомпаній.

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Нагадаємо, раніше ми розібралися, чого чекати від курсу долара до 30-річчя Незалежності.

Українці тим часом почали скуповувати готівкову валюту, хоча ще два тижні тому її продавали.

А думка ще одного аналітика про довгострокові тенденції курсу гривні дивіться в сюжеті: