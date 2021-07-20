Замість стиглого і солодкого – зелений і гнилий. Як вибрати кавун правильно (відео)

Кореспондентка "Сьогодні" разом з експертом з'ясувала, що потрібно враховувати при покупці кавуна

Як правильно вибрати кавун, колаж: "Сьогодні"

В Україні ранні сорти кавунів вже на полицях, але втричі дорожче, ніж в минулому році – і ще можуть укласти на лікарняне ліжко.

Реклама

Як замість стиглого і солодкого кавуна не купити гнилої і отруйний, дізналися "Сегодня".

Поки в Херсоні баштанні тільки ростуть, в столиці їх уже продають. І як запевняють продавці, – херсонські. Переконують – смачні і без нітратів, але купувати кавуни поки ніхто не поспішає. Та й ціни кусаються – в цьому році майже втричі вище, ніж були рік тому.

На ринках і в супермаркетах кавуни перевіряють в лабораторіях, у кожного продавця має бути сертифікат на товар. Зовсім інша ситуація на стихійних ярмарках.

В тренді Серйозне зростання. У Мінекономіки дали оптимістичний прогноз щодо ВВП

Реклама

Кореспондентка "Сьогодні" Людмила Гаврилюк вибрала кавун – продавець запевнила, що стиглий і солодкий, однак продали гнилий і зелений. Експерти радять: перед покупкою просити документи на товар, кавун повинен бути цілий, без вм'ятин і порізів.

"Деякі недобросовісні продавці використовують нітрати для швидкого дозрівання кавуна. Вони можуть викликати харчове отруєння, яке буде характеризуватися блювотою, діареєю, розладом загального стану", – каже сімейний лікар.

А якщо обраний кавун виявився зеленим, його завжди можна обміняти.

Також недавно кореспондентка "Сьогодні" Алла Чиж зробила контрольну закупівлю чорниці та перевірила її в лабораторії. Для перевірки вибрали ягоду з традиційних ринків, з сертифікатом і без, і з стихійного, без будь-яких документів.