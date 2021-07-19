Чорниця з радіацією. Що показала перевірка ягоди з ярмарків і стихійних базарів

Документи на ягоду з результатами тестів є далеко не e всіх продавців, а де була зібрана чорниця – найчастіше невідомо

Завжди є ризик, що чорниці зібрали в зоні ЧАЕС / Фото: Pixabay, Ermal Meta/AFP via Getty Images

В Україні почався сезон чорниці. але ціни на ягоду кусаються, а її якість традиційно викликає питання. Справа в тому, що щорічно Держпродспоживслужба звітує про знайдений в зразках чорниці Цезій-137 – дуже небезпечний для людини радіонуклід.

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Кореспондентка "Сьогодні" Алла Чиж зробила контрольну закупівлю чорниць та перевірила їх у лабораторії. Для перевірки обрали ягоду з традиційних ринків, з сертифікатом і без, та зі стихійного, без будь-яких документів. Цікаво, що і легальна, і "чорна" чорниця продається в одну ціну – по 90 гривень за кіло.

На подив виявилося, що всі зразки можна їсти. Такий результат "Сьогодні" отримали вперше за кілька років перевірок. Допустима норма цезію для дикої чорниці висока – 500 бекерелів на кілограм. Для фермерської ягоди – тільки 70 бекерелів.

Найчистішою виявилася ягода з ярмарки на Печерську – 24 Бк/кг. У чорниці з Лук'янівського ринку виявили майже 135 Бк/кг. Ягода зі стихійного ринку біля офіційного базару показала 181 Бк/кг. Найгірший результат – у чорниці, купленої возі метро Лісова – 218 Бк/кг. Це в межах норми, але і безпечної таку ягоду не назвеш.

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У соцмережах – величезна кількість скарг на стихійні ринки і відсутність санітарного контролю на стаціонарних базарах. Нарікають в тому числі і на радіоактивну чорницю, зібрану в Чорнобильській зоні або інших регіонах Полісся, куди потрапляв пил з реактора. Ще однією небезпекою можуть бути нітрати.

На одному з ринків знімальна група "Сьогодні" відразу ж виявила відсутність документів у продавців. Чи перевіряли товар – невідомо. Продавці, зрозуміло, запевняють, що весь товар – якісний. А відразу після включення камер, жінка в білому халаті побігла по рядах роздавати паперу з експертними висновками.

На стихійному ринку біля метро Лісова закупівля взагалі перетворилася на трилер. Ягоду спочатку продали, гроші взяли, а коли почули, що продукт перевірять на радіацію, кинулися силою відбирати пакет. В результаті ягоду намагалися підмінити – мабуть, на спеціальну, "для перевіряючих". Але до лабораторії все одно потрапила чорниця з ящика – "Сьогодні" вдалося зберегти пару жмень.

Крім чорниці, ми вирішили перевірити на нітрати ранню диню. Розпізнати шкідливі речовини може тільки лабораторне обладнання. Дослідження показало, що найменше нітратів в зразку з Печерської ярмарки – 36 при нормі 90. А найгіршою виявилася диня з супермаркету – 77.

Чим небезпечні нітрати і цезій

"Цезій-137 може накопичуватися в м'язах і інших органах. При високій концентрації це призводить до порушень роботи серця, нирок і печінки", – застеріг фахівець з громадського здоров'я Київського центру контролю захворюваності Андрій Косінов.

Щоб відчути такі наслідки, потрібно з'їсти дуже багато забрудненої чорниці. Але краще, звичайно, не експериментувати.

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А от вплив нітратів на організм – куди більш помітне, ніж радіонуклідів.

"Знижується серцевий ритм. Можливий головний біль, слабкість. Буде клінічна картина отруєння", – пояснив Косінов.

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