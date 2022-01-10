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В Україні зросли ціни на пшеницю: що відбувається на ринку зернових культур

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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10 січня, 14:58
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З початку 2021/22 МР було експортовано 33,5 млн тонн зернових та зернобобових культур
Зерно в Україні змінилося в ціні
Зерно в Україні змінилося в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні в період новорічних свят основні зернові та олійні культури подорожчали. Вартість пшениці третього класу досягла 8472 грн за тонну.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Які культури подорожчали 10 січня:

  • Кукурудза – 7248 грн/тонна.
  • Пшениця, фураж – 7847 грн/тонна.
  • Ячмінь – 7348 грн/тонна.
  • Соняшник – 18 390 грн/тонна.

Водночас ціна пшениці другого класу знизилася до 8519 грн за тонну, ріпаку – до 18 008 грн за тонну, а гороху – до 9791 грн за тонну. А ось вартість сої залишилася без змін та станом на 10 січня становить 18 180 грн за тонну.

Експорт української пшениці

Станом на 10 січня Україна з початку 2021/22 МР (1 липня) експортувала 33,5 млн тонн зернових та зернобобових культур – це на 6,3 млн тонн більше, ніж було роком раніше. повідомили у Мінагрополітики України.

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На зовнішні ринки поставлено:

  • пшениці – 16, 1 тис. тонн;
  • ячменю – 5,3 тис. тонн;
  • жита – 121,5 тис. тонн;
  • кукурудзи – 11,77 тис. тонн.

Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно із 2020 роком. Також повідомлялося, що за перші 11 місяців 2021 року Україна перевищила історичний максимум показника відвантажень, зафіксованого за підсумками 2020 року.

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