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У "Центрі Разумкова" назвали причину кризи на енергоринку України

19 лютого, 15:47

Инна Бабур Инна Бабур

Через зрив ремонтів АЕС з літа 2020 значно зросло навантаження на ТЕС

Причиною дефіциту вугілля в січні-лютому 2021 році стало порушення строків ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Про це повідомив експерт "Центру Разумкова" Максим Білявський з посиланням на результати дослідження, пише "Obozrevatel".

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"Через вимушений вихід атомних енергоблоків у ремонт під час опалювального сезону, – зросло навантаження на теплову генерацію. Тому і запаси вугілля, яке було на складах, споживалось з високою інтенсивністю", – повідомив експерт.

Через зрив ремонтів АЕС, з літа 2020 року значно зросло навантаження на теплові електростанції і вони несли підвищене навантаження. В тому числі через це вугільні блоки не могли зупинитися для проведення ремонтів.

"На сьогоднішній день аварійність українських ТЕС в рази вища, аніж була в минулому році. Все через несвоєчасно виконані програми ремонтних робіт. Причин дві – спочатку не було коштів (у І кварталі 2020 р. теплова генерація простоювала, бо надходив імпорт електроенергії), у пік споживання та період ремонтів Енергоатома (грудень 2020-2021) тепловики зупинитись не могли", - додав експерт.

Білявський наголосив, що аварійність теплових блоків носить технічний характер і жодним чином не впливає на стабільність роботи ОЕС

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Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 19 лютого було імпортовано 480 млн кВт·годин на суму 770 млн грн.

Минулий опалювальний сезон – з жовтня 2019 по березень 2020 року – Україна імпортувала понад 1 млрд кВт·годин електроенергії, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку.

В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а державні компанії отримали рекордні збитки.

Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії. 15 лютого майже всі ТЕЦ звернулися до уряду із вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб.

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