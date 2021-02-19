В "Центре Разумкова" назвали причину кризиса на энергорынке Украины

Причиной дефицита угля в январе-феврале 2021 году стало нарушение сроков ремонтной кампании на атомных электростанциях.

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Об этом сообщил эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский со ссылкой на результаты исследования, пишет "Obozrevatel".

"Из-за вынужденного выхода атомных энергоблоков в ремонт во время отопительного сезона, – возросла нагрузка на тепловую генерацию. Поэтому и запасы угля, который был на складах, потреблялись с высокой интенсивностью", – сообщил эксперт.

Из-за срыва ремонтов АЭС, с лета 2020 значительно возросла нагрузка на тепловые электростанции и они несли повышенную нагрузку. В том числе поэтому угольные блоки не могли остановиться для проведения ремонтов.

"На сегодняшний день аварийность украинских ТЭС в разы выше, чем была в прошлом году. Все из-за несвоевременно выполненной программы ремонтных работ. Причин две – сначала не было средств (в I квартале 2020 г. тепловая генерация простаивала, так как поступал импорт электроэнергии), в пик потребления и период ремонтов Энергоатома (декабрь 2020-2021) тепловики остановиться не могли", - добавил эксперт.

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Белявский отметил, что аварийность тепловых блоков носит технический характер и никоим образом не влияет на стабильность работы ОЭС

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 19 февраля было импортировано 480 млн кВт·часов на сумму 770 млн грн.

Прошлый отопительный сезон – с октября 2019 по март 2020 – Украина импортировала более 1 млрд кВт·часов электроэнергии, что привело к крупнейшему за годы независимости кризису на энергетическом рынке.

В итоге остановились 95 угольных шахт, а государственные компании получили рекордные убытки.

Против импорта выступили крупнейшие украинские производители электроэнергии. 15 февраля почти все ТЭЦ обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт и созвать Антикризисный энергетический штаб.

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