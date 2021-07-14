За ліцензією США. "Укроборонпром" запустить виробництво штурмових гвинтівок М4

Україна і Сполучені Штати планують запустити на території нашої країни спільне виробництво штурмових гвинтівок М4. Збірка гвинтівок буде здійснюватися на потужностях ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Королева, яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

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Про це повідомляє прес-служба концерну.

Це питання обговорили під час візиту представників Посольства США на ВАТ "Меридіан".

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"Сторони обговорили і можливі напрямки співпраці, зокрема, складання на виробничих потужностях заводу гвинтівки М4 за ліцензією США та впровадження спільних проєктів з розробки та виготовлення безпілотних літальних апаратів різних класів і типів", – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що підприємства ДК "Укроборонпром" в січні-квітні 2021-го збільшили обсяги виробництва зброї і військової техніки на 21% в порівнянні з минулим роком, а випуск продукції військового призначення досяг 10,6 млрд грн.