Не так вже й багато. Степанов назвав середню ціну однієї дози COVID-вакцини для України

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Середня вартість однієї дози вакцини від коронавірусу для України становить 7,52 дол.
Про це в ефірі телеканалу "НАШ" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми не можемо розголошувати ціну через жорстоку конфіденційность договорів, але я можу сказати, що в цілому ми витрачаємо 240,5 млн на 32 млн доз вакцин: це з доставкою, з логістикою, з усіма витратами. Середня ціна для України однією дози вакцини виходить 7,52 долара", – розповів міністр.
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Степанов уточнив, що мова йде про контракти на 32 млн доз, без урахування поставок препарату за програмою COVAX.
У 32 млн доз, за словами міністра, входять такі препарати:
- 20 млн доз вакцини Pfizer;
- 10 млн Novavax;
- 2 млн AstraZeneca/Covishield.
Раніше повідомлялося, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca.
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