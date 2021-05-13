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Не так вже й багато. Степанов назвав середню ціну однієї дози COVID-вакцини для України

13 травня, 19:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Наша країна законтрактувала 32 млн доз вакцин від коронавірусу на суму понад 240 млн дол, повідомив міністр

Колаж

Колаж

Середня вартість однієї дози вакцини від коронавірусу для України становить 7,52 дол.

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Про це в ефірі телеканалу "НАШ" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми не можемо розголошувати ціну через жорстоку конфіденційность договорів, але я можу сказати, що в цілому ми витрачаємо 240,5 млн на 32 млн доз вакцин: це з доставкою, з логістикою, з усіма витратами. Середня ціна для України однією дози вакцини виходить 7,52 долара", – розповів міністр.

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Степанов уточнив, що мова йде про контракти на 32 млн доз, без урахування поставок препарату за програмою COVAX.

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У 32 млн доз, за словами міністра, входять такі препарати:

  • 20 млн доз вакцини Pfizer;
  • 10 млн Novavax;
  • 2 млн AstraZeneca/Covishield.

Раніше повідомлялося, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca.

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