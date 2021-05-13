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Не так уж и много. Степанов назвал среднюю цену одной дозы COVID-вакцины для Украины

13 мая, 19:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Наша страна законтрактовала 32 млн доз вакцин от коронавируса на сумму более 240 млн долл, сообщил министр

Коллаж

Коллаж

Средняя стоимость одной дозы вакцины от коронавируса для Украины составляет 7,52 долл.

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Об этом в эфире телеканала "НАШ" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы не можем разглашать цену из-за жестокой конфиденциальности договоров, но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин: это с доставкой, с логистикой, со всеми расходами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины получается 7,52 доллара", - рассказал министр.

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Степанов уточнил, что речь идет о контрактах на 32 млн доз, без учета поставок препарата по программе COVAX.

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В 32 млн доз, по словам министра, входят следующие препараты:

  • 20 млн доз вакцины Pfizer;
  • 10 млн Novavax;
  • 2 млн AstraZeneca/Covishield.

Ранее сообщалось, что в Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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