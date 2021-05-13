Не так уж и много. Степанов назвал среднюю цену одной дозы COVID-вакцины для Украины

Наша страна законтрактовала 32 млн доз вакцин от коронавируса на сумму более 240 млн долл, сообщил министр

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Средняя стоимость одной дозы вакцины от коронавируса для Украины составляет 7,52 долл.

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Об этом в эфире телеканала "НАШ" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы не можем разглашать цену из-за жестокой конфиденциальности договоров, но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин: это с доставкой, с логистикой, со всеми расходами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины получается 7,52 доллара", - рассказал министр.

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Степанов уточнил, что речь идет о контрактах на 32 млн доз, без учета поставок препарата по программе COVAX.

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В 32 млн доз, по словам министра, входят следующие препараты:

20 млн доз вакцины Pfizer;

10 млн Novavax;

2 млн AstraZeneca/Covishield.

Ранее сообщалось, что в Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca.

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