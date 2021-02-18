"Нафтогаз" показав нову бізнес-стратегію. Про що вона?

"Нафтогаз України" підготував нову стратегію розвитку компанії до 2025 року. Найближчим часом документ розгляне акціонер компанії – уряд України. Головна мета – перетворити "Нафтогаз" на повноцінного національного оператора енергетичних сервісів з трьома напрямками роботи:

газовий бізнес;

трейдинг та оптова торгівля;

постачання енергетичних послуг споживачам.

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Про плани розповіли глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв і виконавчий директор групи Отто Ватерландер під час форуму "Україна 30". Сайт "Сьогодні" зібрав головні тези стратегії:

Досягнення енергетичної незалежності. Для цього "Нафтогаз" має намір нарощувати видобуток газу, зокрема завдяки співпраці з міжнародними компаніями . Також досягненню мети допоможе збільшення запасів газу, а також посилення енергоефективності – заради того, щоб споживати якомога менше ресурсів.

Для цього "Нафтогаз" має намір нарощувати видобуток газу, зокрема завдяки . Також досягненню мети допоможе збільшення запасів газу, а також посилення енергоефективності – заради того, щоб споживати якомога менше ресурсів. Трансформація енергетичного сектору. Йдеться про створення ефективного ринку і забезпеченні конкуренції на ньому. Це, за планом "Нафтогазу", поліпшить якість послуг для всіх споживачів.

Йдеться про створення ефективного ринку і забезпеченні конкуренції на ньому. Це, за планом "Нафтогазу", поліпшить якість послуг для всіх споживачів. Організація транспортування нафти і нафтопродуктів.

Подання енергетичних інтересів України на міжнародній арені.

Загалом протягом п'яти років "Нафтогаз" має намір інвестувати у видобуток 7,3 млрд доларів, а до 2030 року – понад 14 млрд.

Також "Нафтогаз" сподівається вийти на ринки капіталу після проведення публічного розміщення акцій. Про точні терміни IPO "Нафтогазу" вирішили не говорити.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" отримав право на розвідку і видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря без проведення аукціону.

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А про те, як президент Володимир Зеленський хоче купувати каспійський газ за допомогою турецького газопроводу, дивіться у відео:

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