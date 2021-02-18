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"Нафтогаз" показав нову бізнес-стратегію. Про що вона?

18 лютого, 13:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Плани компанії ще має затвердити Кабінет міністрів

"Нафтогаз України" підготував нову стратегію розвитку компанії до 2025 року. Найближчим часом документ розгляне акціонер компанії – уряд України. Головна мета – перетворити "Нафтогаз" на повноцінного національного оператора енергетичних сервісів з трьома напрямками роботи:

  • газовий бізнес;
  • трейдинг та оптова торгівля;
  • постачання енергетичних послуг споживачам.
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Про плани розповіли глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв і виконавчий директор групи Отто Ватерландер під час форуму "Україна 30". Сайт "Сьогодні" зібрав головні тези стратегії:

  • Досягнення енергетичної незалежності. Для цього "Нафтогаз" має намір нарощувати видобуток газу, зокрема завдяки співпраці з міжнародними компаніями. Також досягненню мети допоможе збільшення запасів газу, а також посилення енергоефективності – заради того, щоб споживати якомога менше ресурсів.
  • Трансформація енергетичного сектору. Йдеться про створення ефективного ринку і забезпеченні конкуренції на ньому. Це, за планом "Нафтогазу", поліпшить якість послуг для всіх споживачів.
  • Організація транспортування нафти і нафтопродуктів.
  • Подання енергетичних інтересів України на міжнародній арені.

Загалом протягом п'яти років "Нафтогаз" має намір інвестувати у видобуток 7,3 млрд доларів, а до 2030 року – понад 14 млрд.

Також "Нафтогаз" сподівається вийти на ринки капіталу після проведення публічного розміщення акцій. Про точні терміни IPO "Нафтогазу" вирішили не говорити.

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Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" отримав право на розвідку і видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря без проведення аукціону.

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А про те, як президент Володимир Зеленський хоче купувати каспійський газ за допомогою турецького газопроводу, дивіться у відео:

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газ стратегія Украина Нафтогаз України Андрій Коболєв тези трансформація

Джерело: Сьогодні

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