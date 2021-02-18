"Нафтогаз" показав нову бізнес-стратегію. Про що вона?

"Нафтогаз України" підготував нову стратегію розвитку компанії до 2025 року. Найближчим часом документ розгляне акціонер компанії – уряд України. Головна мета – перетворити "Нафтогаз" на повноцінного національного оператора енергетичних сервісів з трьома напрямками роботи:
- газовий бізнес;
- трейдинг та оптова торгівля;
- постачання енергетичних послуг споживачам.
Про плани розповіли глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв і виконавчий директор групи Отто Ватерландер під час форуму "Україна 30". Сайт "Сьогодні" зібрав головні тези стратегії:
- Досягнення енергетичної незалежності. Для цього "Нафтогаз" має намір нарощувати видобуток газу, зокрема завдяки співпраці з міжнародними компаніями. Також досягненню мети допоможе збільшення запасів газу, а також посилення енергоефективності – заради того, щоб споживати якомога менше ресурсів.
- Трансформація енергетичного сектору. Йдеться про створення ефективного ринку і забезпеченні конкуренції на ньому. Це, за планом "Нафтогазу", поліпшить якість послуг для всіх споживачів.
- Організація транспортування нафти і нафтопродуктів.
- Подання енергетичних інтересів України на міжнародній арені.
Загалом протягом п'яти років "Нафтогаз" має намір інвестувати у видобуток 7,3 млрд доларів, а до 2030 року – понад 14 млрд.
Також "Нафтогаз" сподівається вийти на ринки капіталу після проведення публічного розміщення акцій. Про точні терміни IPO "Нафтогазу" вирішили не говорити.
Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" отримав право на розвідку і видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря без проведення аукціону.
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