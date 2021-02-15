"Нафтогаз" домовився з міжнародною компанією про видобуток газу в Україні

Українська група "Нафтогаз" і міжнародна компанія OMV Petrom планують спільні проекти з розвідки і видобутку газу в Україні.

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Заради цього компанії підписали меморандум про взаєморозуміння, повідомила пресслужба "Нафтогазу".

OMV Petrom – найбільша інтегрована енергетична компанія Південно-Східної Європи. У неї є досвід роботи в румунських Карпатах і на Чорному морі. В "Нафтогазі" нагадали, що OMV Petrom відкрила перспективне родовище "Нептун" на шельфі Чорного моря в Румунії.

В "Нафтогазі" уточнили, що угода стала можливою після того, як для компанії зняли "шлагбауми" на нові ліцензії. Зокрема, раніше "Нафтогаз" отримав право на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі Чорного моря без проведення аукціону.

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Також раніше група "Нафтогаз" і міжнародна компанія Expert Petroleum підписали угоду про збільшення видобутку вуглеводнів на родовищах ДК "Укргазвидобування" в Західній Україні.

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