"Нафтогаз" показал новую бизнес-стратегию. О чем она?

"Нафтогаз Украины" подготовил новую стратегию развития компании до 2025 года. В ближайшее документ рассмотрит акционер компании – правительство Украины. Главная цель – превратить "Нафтогаз" в полноценного национального оператора энергетических сервисов с тремя направлениями работы:

газовый бизнес;

трейдинг и оптовая торговля;

поставка энергетических услуг потребителям.

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О планах рассказали глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и исполнительный директор группы Отто Ватерландер в ходе форума "Украина 30". Сайт "Сегодня" собрал главные тезисы стратегии:

Достижение энергетической независимости. Для этого "Нафтогаз" намерен наращивать добычу газа, в т.ч. за счет сотрудничества с международными компаниями . Также достижению цели поможет увеличение запасов газа, а также усиление энергоэффективности – ради того, чтобы потреблять как меньше ресурсов.

Для этого "Нафтогаз" намерен наращивать добычу газа, в т.ч. за счет . Также достижению цели поможет увеличение запасов газа, а также усиление энергоэффективности – ради того, чтобы потреблять как меньше ресурсов. Трансформация энергетического сектора. Речь идет о создании эффективного рынка и обеспечении конкуренции на нем. Это, по плану "Нафтогаза", улучшит качество услуг для всех потребителей.

Речь идет о создании эффективного рынка и обеспечении конкуренции на нем. Это, по плану "Нафтогаза", улучшит качество услуг для всех потребителей. Организация транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Представление энергетических интересов Украины на международной арене.

В целом в течение пяти лет "Нафтогаз" намерен инвестировать в добычу 7,3 млрд долларов, а к 2030 году – более 14 млрд.

Также "Нафтогаз" надеется выйти на рынки капитала после проведения публичного размещения акций. О точных сроках IPO "Нафтогаза" говорить не стали.

Напомним, ранее ранее "Нафтогаз" получил право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

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