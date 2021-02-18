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"Нафтогаз" показал новую бизнес-стратегию. О чем она?

18 февраля, 13:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Планы компании еще должен утвердить Кабинет министров

"Нафтогаз Украины" подготовил новую стратегию развития компании до 2025 года. В ближайшее документ рассмотрит акционер компании – правительство Украины. Главная цель – превратить "Нафтогаз" в полноценного национального оператора энергетических сервисов с тремя направлениями работы:

  • газовый бизнес;
  • трейдинг и оптовая торговля;
  • поставка энергетических услуг потребителям.
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О планах рассказали глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и исполнительный директор группы Отто Ватерландер в ходе форума "Украина 30". Сайт "Сегодня" собрал главные тезисы стратегии:

  • Достижение энергетической независимости. Для этого "Нафтогаз" намерен наращивать добычу газа, в т.ч. за счет сотрудничества с международными компаниями. Также достижению цели поможет увеличение запасов газа, а также усиление энергоэффективности – ради того, чтобы потреблять как меньше ресурсов.
  • Трансформация энергетического сектора. Речь идет о создании эффективного рынка и обеспечении конкуренции на нем. Это, по плану "Нафтогаза", улучшит качество услуг для всех потребителей.
  • Организация транспортировки нефти и нефтепродуктов.
  • Представление энергетических интересов Украины на международной арене.

В целом в течение пяти лет "Нафтогаз" намерен инвестировать в добычу 7,3 млрд долларов, а к 2030 году – более 14 млрд.

Также "Нафтогаз" надеется выйти на рынки капитала после проведения публичного размещения акций. О точных сроках IPO "Нафтогаза" говорить не стали.

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Напомним, ранее ранее "Нафтогаз" получил право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

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А о том, как президент Владимир Зеленский хочет покупать каспийский газ с помощью турецкого газопровода, смотрите в видео:

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газ стратегия Украина Нафтогаз Украины Андрей Коболев тезисы трансформация

Источник: Сегодня

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