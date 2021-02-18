"Нафтогаз" показал новую бизнес-стратегию. О чем она?

"Нафтогаз Украины" подготовил новую стратегию развития компании до 2025 года. В ближайшее документ рассмотрит акционер компании – правительство Украины. Главная цель – превратить "Нафтогаз" в полноценного национального оператора энергетических сервисов с тремя направлениями работы:
- газовый бизнес;
- трейдинг и оптовая торговля;
- поставка энергетических услуг потребителям.
О планах рассказали глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и исполнительный директор группы Отто Ватерландер в ходе форума "Украина 30". Сайт "Сегодня" собрал главные тезисы стратегии:
- Достижение энергетической независимости. Для этого "Нафтогаз" намерен наращивать добычу газа, в т.ч. за счет сотрудничества с международными компаниями. Также достижению цели поможет увеличение запасов газа, а также усиление энергоэффективности – ради того, чтобы потреблять как меньше ресурсов.
- Трансформация энергетического сектора. Речь идет о создании эффективного рынка и обеспечении конкуренции на нем. Это, по плану "Нафтогаза", улучшит качество услуг для всех потребителей.
- Организация транспортировки нефти и нефтепродуктов.
- Представление энергетических интересов Украины на международной арене.
В целом в течение пяти лет "Нафтогаз" намерен инвестировать в добычу 7,3 млрд долларов, а к 2030 году – более 14 млрд.
Также "Нафтогаз" надеется выйти на рынки капитала после проведения публичного размещения акций. О точных сроках IPO "Нафтогаза" говорить не стали.
Напомним, ранее ранее "Нафтогаз" получил право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.
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