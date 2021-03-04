Коломойський бере участь у переговорах з "Нафтогазом" про розподіл "Укрнафти" – Коболєв

Вплив бізнесмена на роботу "Укрнафти" завжди був істотним

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв спілкується безпосередньо з бізнесменом Ігорем Коломойським у рамках переговорів про розділення активів компанії ПАТ "Укрнафта". Про це голова "Нафтогазу" розповів "Радіо НВ".

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Як зазначає Коболєв, переговори з міноритарними акціонерами ведуться на декількох рівнях, і на одному з них він спілкується з бізнесменом безпосередньо.

"Я думаю, передчасно говорити, хто що хоче. Це все-таки комерційні переговори, зараз розкривати їх деталі було б некоректно", – зазначає Коболєв і запевняє, що в цих переговорах "Нафтогаз" керуватиметься інтересами держкомпанії і враховуватиме думку акціонера-держави, а також ситуацію на ринку.

"Нам необхідно знайти збалансоване рішення, яке в кінцевому результаті дозволить нам завершити партнерство з даними акціонерами, зробити "Нафтогаз" на 100% компанією, якою володіє держава, що дозволить нам, в свою чергу, ефективно підготувати компанію до публічного розміщення акцій в 2024 році", – каже Коболєв.

Голова "Нафтогазу" зазначає, що, вплив Коломойського на роботу "Укрнафти" завжди був істотним і залишиться таким через контроль над єдиним великим нафтопереробним заводом в Україні.

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"Будь-який менеджмент "Укрнафти" буде продавати нафту на це завод. Продаючи нафту на цей завод, ви змушені вести переговори, вступати в стосунки, продавати продукцію на ринку, частково вона продається через мережу АЗС, яка контролюється цією ж самою приватною групою", – пояснив Коболєв.

Нагадаємо, раніше Стокгольмський арбітражний трибунал по закінченні майже шести років відмовився розглядати звернення українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, які вимагали стягнути з України понад 6 млрд доларів.

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