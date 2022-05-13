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"Дія" запускає нову послугу: як вона допоможе українцям у Польщі

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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13 травня, 11:58
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Послуга стане корисною для українських підприємців, які через війну виїхали до Польщі
Представлять нові можливості для українців 17 травня
Представлять нові можливості для українців 17 травня / Фото: Getty Images, Дія, Колаж: Сьогодні

Мінцифра 17 травня планує відкрити у Варшаві центр "Дія.Бізнес". У ньому спеціалісти надаватимуть консультації українським підприємцям.

Про це Мінцифра повідомила в Telegram.

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Так, рішення відкрити центр було зроблено через велику кількість запитів від вимушених переселенців з України. "Дія.Бізнес" у Варшаві працюватиме тимчасово, на час війни.

Українці зможуть:

  • проконсультуватися там щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі;
  • отримати інформацію щодо проживання і працевлаштування;
  • дізнатися, як відкрити бізнес.

Зауважимо, що відкриття центру відбудеться 17 травня об 11 годині за участю віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, заступника міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, міністра економічного розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди, державного секретаря, уповноваженого польського уряду з питань кібербезпеки Януша Цешинські.

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Про походи до ЦНАПу можна забути

На порталі "Дія" запустили ще одну послугу для підприємців. Тепер можна внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.

Раніше для цього потрібно було звертатися до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі та ще й заплатити за подання заявки 250 гривень.

На порталі оформлення послуги займає декілька хвилин, а розглядається електронна заявка протягом доби. Послуга залишилась платною, але на порталі коштує 190 грн замість 250.

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Змінити дані про свій ФОП можна за цим посиланням.

Раніше ми писали, що українці знову можуть отримати 6,5 тис. гривень допомоги, а також розповідали, як українським переселенцям знайти безкоштовне житло онлайн.

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