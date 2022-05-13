"Дія" запускает новую услугу: как она поможет украинцам в Польше

Услуга станет полезной для украинских предпринимателей, которые из-за войны выехали в Польшу

Представят новые возможности для украинцев 17 мая / Фото: Getty Images, Дія, Коллаж: Сегодня

Минцифра 17 мая планирует открыть в Варшаве центр "Дія.Бізнес". В нем специалисты будут предоставлять консультации украинским предпринимателям.

Об этом Минцифра сообщила в Telegram.

Реклама

Так, решение открыть центр было сделано из-за большого количества запросов от вынужденных переселенцев из Украины. "Дія.Бизнес" в Варшаве будет работать временно, во время войны.

Украинцы смогут:

проконсультироваться по поводу получения статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши;

получить информацию о проживании и трудоустройстве;

узнать, как открыть бизнес.

Отметим, что открытие центра состоится 17 мая в 11 часов с участием министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, министра экономического развития и технологий Польши Вальдемара Буды, государственного секретаря, уполномоченного польского правительства по кибербезопасности Януша Цешински.

Реклама

О походах в ЦНАП можно забыть

На портале "Дія" запустили еще одну услугу для бизнесменов. Теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

Раньше для этого нужно было обращаться в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди и еще и заплатить за подачу заявки 250 гривен.

На портале оформление услуги занимает несколько минут, а рассматривается электронная заявка в течение суток. Услуга осталась платной, но на портале стоит 190 грн, вместо 250.

Реклама

Изменить данные о своем ФЛП можно по этой ссылке.

Раньше мы писали, что украинцы снова могут получить 6,5 тыс. гривен помощи, а также рассказывали, как украинским переселенцам найти бесплатное жилье онлайн.