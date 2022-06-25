Skoda закарпатського збірки: які автомобілі збирають на українських заводах

Розповідаємо, які автомобілі збирають і раніше збирали на українських заводах

Skoda, Lada та Renault: які авто збирають в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Напевно, далеко не всі знають, що в Україні випускають не тільки автомобілів моделі ЗАЗ. Український автопром є досить різноманітним, заводи в нашій країні випускають навіть відомі багатьом іномарки.

Редакція "Сегодня" розповість, які збирають автомобілі саме в Україні.

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Kia Rio X та Rio Sedan

Автомобілі збираються на Запорізькому заводі ЗАЗ. Їх називають ідеально підходящими під українські дороги.

Машини оснащені 1,4 або 1,6-літровими бензиновими двигунами, з механічною або автоматичною коробкою передач.

Renault Arkana

В Україні автомобіль цієї марки почали збирати у 2020 році, теж на заводі у Запоріжжі.

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Українським водіям пропонують модель з механічною чи автоматичною трансмісією, з повним чи переднім приводом. Двигун може бути на 1,3 чи 1,6 л.

LADA Granta, LADA Vesta, LADA Largus, LADA XRay та LADA Vesta SW Cross

Збіркою займається всім відомий завод "Богдан" у Черкасах. Весь модельний ряд Lada оснащений 5-ступінчастою механікою та 1,6-літровими моторами потужністю від 87 до 106 к.с. (залежно від моделі автомобіля).

Skoda

Усім відому чеську марку автомобіля, виявляється, також збирають в Україні. А саме — завод "Єврокар" у селі Соломонове, що в Закарпатській області. Завод повністю оснащений європейським обладнанням, тут збирають такі марки Skoda, як:

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Fabia;

Karoq;

Kodiaq;

Superb.

Крім того, тут же збирають авто ще більш відомих марок:

Volkswagen;

Audi;

SEAT.

SsangYong, Great Wall, Geely

Ці машини збиралися в нашій країні як мінімум до 2015 року, на потужностях заводу КРАСЗ (Кременчуцький автоскладальний завод). Автомобілі мали популярність серед українців, їх можна зустріти на наших дорогах і зараз. Щоправда, збірка авто відбувається вже не в Україні.

У чому перевага української збірки

Головна перевага – доступна ціна. Купити автомобіль, який було зібрано в Україні – означає заощадити від 5 до 15% бюджету.

Для самих компаній-виробників зручніше відкрити заводи в країні і там же продавати авто, ніж імпортувати з-за кордону.

Іноді вважається, що виготовлення в Україні робить транспорт довговічним завдяки адаптації матеріалів, комплектуючих, деталей під регіони країни.

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