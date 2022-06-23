Daewoo, Volvo, чи Toyota? Які автомобілі найчастіше ламаються

Розповідаємо, які марки автомобілів ламаються найчастіше

Марки яких автомобілів ламаються найчастіше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Легковий автомобіль складається з мільйонів різних запчастин, і кожна з них має обмежений експлуатаційний ресурс. При цьому є автомобілі, які можуть експлуатуватися без проблем багато років, коли інші ламаються вже після кількох поїздок.

Редакція "Сегодня" дізналася, які автомобілі найчастіше ламаються.

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Toyota Avensis

Судячи з відгуків власників цих автомобілів, у цій моделі дуже часто виникають проблеми з бензиновими і дизельними двигунами. Якщо бензинові мотори "страждають" підвищеними витратами масла, то у дизелів спостерігається підвищений знос.

Крім того, у Toyota Avensis часто виникають проблеми з оптикою і підвіскою.

Hyundai i20

У корейського автомобіля виникають проблеми зі свічками запалювання і стартером. До того ж починаються вони вже за рік активного користування авто.

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Volkswagen Golf

Якісний автомобіль, але зі своїми вадами. Наприклад, водії часто скаржаться на проблеми з бензиновими та дизельними двигунами. Крім того, ремонт коробки передач в цьому автомобілі влетить власнику в кругленьку суму.

Volkswagen Passat

Один із найпопулярніших автомобілів серед українських водіїв. Але перед покупкою Passat шостого покоління слід уважно перевірити двигун (проблеми після 100-150 тис. км пробігу з'являються у бензинового та дизельного силового агрегату), коробку передач DSG і кузов.

Kia Ceed

Власники цих машин говорять про часті проблеми з акумулятором, стартером, бензонасосом, ланцюгами приводу газорозподільними механізмами, свічками запалювання.

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Volvo XC90

Водії найчастіше скаржилися на проблеми з електронікою, яка могла перестати працювати будь-якої хвилини. При цьому кросовер вже другого покоління таких проблем не мав.

Daewoo Lanos

Бюджетний автомобіль, збірка якого відбувається в Україні. За словами власників, має одразу низку проблем, через які відбуваються часті поломки авто, а саме:

часті поломки бензонасосу, помпи, термостата;

проблеми з пружинами, амортизаторами та радіатором;

нестабільна робота двигуна на неодруженому ходу.

В Україні побільшає вживаних автомобілів

Очікується, що потримані автомобілі можуть різко подешевшати до кінця 2022 року, через надлишок авто. Українці продаватимуть машини через витрати на їх утримання.

Йдеться про 1-1,5 млн. транспортних засобів, які поповнять вторинний ринок, що призведе до зниження цін на вживані авто.

Ми вже писали про те, які автомобілі до 1 тис. доларів можуть купити українці, і розповідали, яке авто можна придбати у Польщі до 2 тис. євро