Skoda закарпатской сборки: какие автомобиле собирают украинские заводы

Рассказываем, какие автомобили собирают и раньше собирали на украинских заводах

Skoda, Lada и Renault: какие авто собирают в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Наверное, далеко не все знают, что в Украине занимаются выпуском не только автомобилей модели ЗАЗ. Украинский автопром достаточно разнообразен, заводы в нашей стране выпускают даже известные многим иномарки.

Редакция "Сегодня" расскажет, какие автомобили собирают именно в Украине.

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Kia Rio X и Rio Sedan

Автомобили собираются на запорожском заводе ЗАЗ. Их называеют идеально подходящими под украинские дороги.

Машины оснащены 1,4 или 1,6-литровыми бензиновыми моторами, с механической или автоматической коробкой передач.

Renault Arkana

В Украине автомобиль этой марки начали собирать в 2020 году, тоже на заводе в Запорожье.

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Украинским водителям предлагают модель с механической или автоматической трансмиссией, с полным или переднем приводом. Двигатель может быть на 1,3 или 1,6 л.

LADA Granta, LADA Vesta, LADA Largus, LADA XRay и LADA Vesta SW Cross

Сборокой занимается всем известный завод "Богдан" в Черкассах. Весь модельный ряд Lada оснащен 5-ступенчатой механикой и1,6-литровыми моторами мощностью от 87 до 106 л.с. (в зависимости от модели автомобиля).

Skoda

Всем известную чешскую марку автомобиля, оказывается, тоже собирают в Украине. А именно — завод "Еврокар" в селе Соломоново, что в Закарпатской области. Завод полностью оснащен европейским оборудованием, здесь собирают такие марки Skoda, как:

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Fabia;

Karoq;

Kodiaq;

Superb.

Кроме того, сдесь же собирают авто еще более известных марок:

Volkswagen;

Audi;

SEAT.

SsangYong, Great Wall, Geely

Эти машины собирались в нашей стране как минимум до 2015 года, на мощностях завода КРАСЗ (Кременчугский автосборочный завод). Автомобили пользовались популярностью среди украинцев, их можно встретить на наших дорогах и сейчас. Правда, сборка авто происходит уже не в Украине.

В чем преимущество украинской сборки

Главное преимущество – доступная цена. Купить автомобиль, который был собран в Украине – значит сэкономить от 5 до 15% бюджета.

Для самих компаний-изготовителей удобнее открыть заводы в стране и там же реализовывать авто, чем импортировать из-за рубежа.

Иногда отмечается, что изготовление в Украине делает транспорт долговечным за счет адаптации материалов, комплектующих, деталей под регионы страны.

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