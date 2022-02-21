BMW, Mazda чи Audi? Які автомобілі найкраще купувати у 2022 році

Американські фахівці назвали найкращі автомобільні бренди та моделі 2022 року.
Рейтинг автомарок було опубліковано на сайті Consumer Reports.
Всього до рейтингу потрапили 32 бренди. Рейтинг складали на основі відгуків власників авто. Також враховували результати тест-драйвів та рівень безпеки автомобілів.
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Рейтинг найкращих автомобілів:
- Subaru – 81 бал
- Mazda, BMW – 78 балів
- Honda, Lexus 77 балів
- Audi – 75 балів,
- Porsche, MINI, Toyota – 74 бали,
- Infiniti – 72 бали.
Наприкінці списку опинилися Jeep, Mitsubishi, GMC та Land Rover. Серед американських моделей авто кращою маркою став Buick з 72 балами, а Tesla розташувалася на 23-му рядку з 32, заробивши ті ж 60 балів, що і Chevrolet з Mercedes-Benz.
Які авто купували українці у 2021 році
Найпопулярніший автомобіль серед наших співвітчизників — Toyota. У 2021 році відразу 15232 авто цієї марки отримали свої реєстраційні номери, що на 14% більше, ніж у 2020 році. Найпопулярнішою моделлю став компактний кросовер Toyota RAV-4 – 6066 реєстрацій.
Ще українцям подобається Renault – 13475 шт. Але минулого року продали на 6% менше автомобілів. Лідером марки був Renault Duster – 5602 реєстрації.
Ще українцям припав до душі автомобіль Kia – 9138 шт. Це на 50% більше, ніж минулого року. Найпопулярніша модель – Sportage, таке авто купили 7124 українці.
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