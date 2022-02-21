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BMW, Mazda чи Audi? Які автомобілі найкраще купувати у 2022 році

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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21 лютого, 13:58
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Рейтинг найкращих автомобілів був складений американськими експертами після кількох випробувань
Які автомобілі у 2022 році варто купувати українцям
Які автомобілі у 2022 році варто купувати українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Американські фахівці назвали найкращі автомобільні бренди та моделі 2022 року.

Рейтинг автомарок було опубліковано на сайті Consumer Reports.

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Всього до рейтингу потрапили 32 бренди. Рейтинг складали на основі відгуків власників авто. Також враховували результати тест-драйвів та рівень безпеки автомобілів.

Рейтинг найкращих автомобілів:

  • Subaru – 81 бал
  • Mazda, BMW – 78 балів
  • Honda, Lexus 77 балів
  • Audi – 75 балів,
  • Porsche, MINI, Toyota – 74 бали,
  • Infiniti – 72 бали.

Наприкінці списку опинилися Jeep, Mitsubishi, GMC та Land Rover. Серед американських моделей авто кращою маркою став Buick з 72 балами, а Tesla розташувалася на 23-му рядку з 32, заробивши ті ж 60 балів, що і Chevrolet з Mercedes-Benz.

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Які авто купували українці у 2021 році

Найпопулярніший автомобіль серед наших співвітчизників — Toyota. У 2021 році відразу 15232 авто цієї марки отримали свої реєстраційні номери, що на 14% більше, ніж у 2020 році. Найпопулярнішою моделлю став компактний кросовер Toyota RAV-4 – 6066 реєстрацій.

Ще українцям подобається Renault – 13475 шт. Але минулого року продали на 6% менше автомобілів. Лідером марки був Renault Duster – 5602 реєстрації.

Ще українцям припав до душі автомобіль Kia – 9138 шт. Це на 50% більше, ніж минулого року. Найпопулярніша модель – Sportage, таке авто купили 7124 українці.

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Раніше "Сьогодні" писали, як українців обманюють при продажу підтриманих автомобілів , і розповідали, чому дорожчають б/у авто .

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