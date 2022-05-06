Криза затягнеться? Коли настане кінець дефіциту бензину в Україні

Розповідаємо, чому в Україні виникла паливна криза і коли вона може закінчитися

Бензинова криза в Україні надовго? / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна з Росією спровокувала в Україні дефіцит бензину. Вся нинішня складність у постачанні палива полягає у зміні логістики.

Про це "Сьогодні" розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

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Що відбувається з пальним наразі

Раніше українські трейдери закуповували паливо в Білорусі, Європі та отримували морем, то тепер із цих трьох маршрутів залишився лише один – європейський. Плюс до всього, після ракетного обстрілу ворогові вдалося знищити Кременчуцький НПЗ та два десятки нафтобаз на території України. Це призвело до різкого зменшення складських запасів пального.

Українські компанії вже законтрактували достатню кількість бензину та дизельного пального, але тепер велика проблема доставити його до України. Справа в тому, що багато українських вагонів і автоцистерн просто не відповідають європейським вимогам щодо перевезення небезпечних вантажів, а того парку, що є, наразі не вистачає.

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Як розвиватиметься ситуація надалі

В уряді кажуть, що зможуть упоратися з дефіцитом пального чи не до кінця тижня. Але експерти песимістичніші.

"Очікуємо на нормалізацію ситуації на заправках до кінця місяця. Ціни залежатимуть від світових, але ми не очікуємо серйозних коливань понад 10%. Тому до кінця травня пальне на заправках буде продаватися по 40-42 грн за літр, з можливими коливаннями на 10% як у більшу, так і меншу сторону. Все залежатиме від коливань цін на світових енергетичних біржах", – розповів Сергій Куюн.

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В Україні знайшли спосіб, як уникнути дефіциту пального

У міністерстві енергетики впевнені, що за допомогою диверсифікації джерел постачання пального та логістики вдасться допомогти країні в умовах війни уникнути дефіциту бензину та відновити баланс на ринку.

Міністерство вже веде переговори із європейськими партнерами з цією метою.

"Ведуться переговори як з нашими європейськими партнерами, так і з іншими дружніми з Україною країнами світу для забезпечення диверсифікації як джерел постачання пального, так і його логістики для якнайшвидшого відновлення балансу палива на ринку країни", – йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.

Раніше ми розповідали, у чому користь для українців від бензинової кризи, і писали про обмеження на українських АЗС на продаж бензину під час паливної кризи.