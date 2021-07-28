Українська
$ 26,91
31,78
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Платные дороги в Украине: где хотят построить в первую очередь

28 июля 2021 16:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ожидается, что ТЭО по Краковец-Львов-Броды-Ровно будет завершено до нового года

Фото: "Укравтодор" / Facebook

Фото: "Укравтодор" / Facebook

В Украине хотят в первую очередь сделать платными дорогами Краковец-Львов-Броды-Ровно и Стрый-Мукачево.

Реклама

Об этом рассказала заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анна Юрченко, передает "Интерфакс".

По ее словам, окончательное решение хотят принять после завершения ТЭО.

"Укравтодор" до сих пор получил две частные инициативы по подготовке двух новых концессионных проектов. Классика жанра, когда это автодорога в чистом поле. Она, скорее всего, будет платной. Первая – это маршрут Краковец-Львов-Броды-Ровно (инициатор – "Автомагистраль-Юг") – более 200 км абсолютно нового строительства, альтернативная дорога Киев-Чоп и М-10 Львов-Краковец", – сказала Юрченко.

По ее словам, вторая частная инициатива – это дорога Стрый-Мукачево.

В тренде
Газ в обход Украины через "Северный поток – 2" пустят уже в этом году – OMV
"Северный поток - 2" готовят к запуску
Реклама

Напомним, в Украине хотят построить шесть платных дорог, стоимость проезда по которым будет зависеть от транспортного средства.

Напомним, ранее водители показали худшую трассу в Украине. Ехать по ней приходится со скоростью 5-10 км/час.

Подробнее смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Поезда опаздывают из-за непогоды.
Поезда опаздывают из-за непогоды. "Укрзализныця" обновила списокТранспорт
"Укрзализныця" запустила 8 дополнительных электричек: расписаниеТранспорт
Германия открылась для украинцев: какие билеты Ryanair и WizzAir самые дешевые
Германия открылась для украинцев: какие билеты Ryanair и WizzAir самые дешевыеТранспорт
Авто на бензине и дизеле доживают последние годы: что запретят
Авто на бензине и дизеле доживают последние годы: что запретятАвто
SkyUp открывает прямые рейсы в узбекистанский Навои: сколько стоит билет
SkyUp открывает прямые рейсы в узбекистанский Навои: сколько стоит билетУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять