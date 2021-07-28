Платные дороги в Украине: где хотят построить в первую очередь

Ожидается, что ТЭО по Краковец-Львов-Броды-Ровно будет завершено до нового года

Фото: "Укравтодор" / Facebook

В Украине хотят в первую очередь сделать платными дорогами Краковец-Львов-Броды-Ровно и Стрый-Мукачево.

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Об этом рассказала заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анна Юрченко, передает "Интерфакс".

По ее словам, окончательное решение хотят принять после завершения ТЭО.

"Укравтодор" до сих пор получил две частные инициативы по подготовке двух новых концессионных проектов. Классика жанра, когда это автодорога в чистом поле. Она, скорее всего, будет платной. Первая – это маршрут Краковец-Львов-Броды-Ровно (инициатор – "Автомагистраль-Юг") – более 200 км абсолютно нового строительства, альтернативная дорога Киев-Чоп и М-10 Львов-Краковец", – сказала Юрченко.

По ее словам, вторая частная инициатива – это дорога Стрый-Мукачево.

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Напомним, в Украине хотят построить шесть платных дорог, стоимость проезда по которым будет зависеть от транспортного средства.

Напомним, ранее водители показали худшую трассу в Украине. Ехать по ней приходится со скоростью 5-10 км/час.

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