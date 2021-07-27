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Платные дороги в Украине: где построят и какой будет цена (карта)

27 июля 2021 17:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Мининфраструктуры уже определились с первыми трассами, которые планируют отдать инвестору

Платные дороги в Украине. Коллаж: "Сегодня"

Платные дороги в Украине. Коллаж: "Сегодня"

В Украине хотят построить шесть платных дорог, стоимость проезда по которым будет зависеть от транспортного средства.

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Об этому "Суспільному" рассказала замминистра инфраструктуры Анна Юрченко.

Максимальную стоимость пользования дорогами утвердили на уровне от 0,023 до 0,133 евро за километр (от 73 копеек до 4 гривен 14 копеек).

Какие дороги хотят сделать платными:

  • M-29/M-04/M-18 – Харьков-Днепр-Запорожье;
  • M-03 – Борисполь-Полтава;
  • M-14 – Херсон-Николаев;
  • M-06 – Киев-Житомир-Ровно;
  • M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцк;
  • M-04/H-11 – Днепр-Кривой Рог-Николаев.

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Первые дороги, которые Мининфраструктуры планирует передать инвесторам на восстановление и содержание

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К слову, именно эти трассы выбирали не случайно – эти дороги соединяют Украину с Европой и Азией и именно по ним мы имеем самый большой трафик.

Напомним, ранее водители показали худшую трассу в Украине. Ехать по ней приходится со скоростью 5-10 км/час.

Подробнее смотрите в сюжете:

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