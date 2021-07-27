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Платні дороги в Україні: де побудують і якою буде ціна (карта)

27 липня 2021 17:46

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У Мінінфраструктури вже визначилися з першими трасами, які планують віддати інвестору

Платні дороги в Україні. Колаж: "Сьогодні"

Платні дороги в Україні. Колаж: "Сьогодні"

В Україні хочуть побудувати шість платних доріг, вартість проїзду по яким залежатиме від транспортного засобу.

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Про цьому "Суспільному" розповіла заступник міністра інфраструктури Анна Юрченко.

Максимальну вартість користування дорогами затвердили на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр (від 73 копійок до 4 гривень 14 копійок).

Які дороги хочуть зробити платними:

  • M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;
  • M-03 – Бориспіль-Полтава;
  • M-14 – Херсон-Миколаїв;
  • M-06 – Київ-Житомир-Рівне;
  • M-08 / M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;
  • M-04 / H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

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Перші дороги, які Мінінфраструктури планує передати інвесторам на відновлення та утримання

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До речі, саме ці траси вибирали не випадково – ці дороги з'єднують Україну з Європою і Азією і саме по ним ми маємо найбільший трафік.

Нагадаємо, раніше водії показали гірший трасу в Україні. Їхати по ній доводиться зі швидкістю 5-10 км/год.

Детальніше дивіться в сюжеті:

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