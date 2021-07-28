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Платні дороги в Україні: де хочуть побудувати насамперед

28 липня 2021 16:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Очікується, що ТЕО по Краковець-Львів-Броди-Рівне буде завершено до нового року

В Україні хочуть насамперед зробити платними дорогами Краковець-Львів-Броди-Рівне та Стрий-Мукачево.

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Про це розповіла заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Анна Юрченко, передає "Інтерфакс".

За її словами, остаточне рішення хочуть прийняти після завершення ТЕО.

"Укравтодор" досі отримав дві приватні ініціативи з підготовки двох нових концесійних проектів. Класика жанру, коли це автодорога в чистому полі. Вона, швидше за все, буде платною. Перша – це маршрут Краковець-Львів-Броди-Рівне (ініціатор – "Автомагістраль-Південь") – понад 200 км абсолютно нового будівництва, альтернативна дорога Київ-Чоп та М-10 Львів-Краковець", – сказала Юрченко.

За її словами, друга приватна ініціатива – це дорога Стрий-Мукачево.

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Нагадаємо, в Україні хочуть побудувати шість платних доріг, вартість проїзду по яким буде залежати від транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше водії показали гірший трасу в Україні. Їхати по ній доводиться зі швидкістю 5-10 км/год.

Детальніше дивіться в сюжеті:

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